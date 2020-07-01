Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.44 ↑

EUR 78.99 ↓

1 июля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
01.07.20: всего с COVID-19 - 5405 (за сутки 44), выздоровели - 3104, скончались - 18. Пневмонии (29.06): всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в день общероссийского голосования открылись почти 3,5 тысячи участков

ПОЛИТИКА
Фото: ЦИК РБ

В Башкирии в день общероссийского голосования открылись почти 3,5 тысячи участков Фото: ЦИК РБ

Сегодня, 1 июля в Башкортостане открылся 3 тыс. 431 участок для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, в том числе 36 – в местах временного пребывания участников голосования.

Напомним, что граждане могли проголосовать до дня голосования, начиная с 25 июня текущего года. Также для жителей, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в голосовании, предусмотрено голосование на дому. Прием заявлений (обращений), в том числе по телефону, в участковых избирательных комиссиях будет продолжаться до 17.00 по местному времени 1 июля 2020 года. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек: родственник, волонтер, представитель социальных служб, напомнили в Центральной избирательной комиссии республики.

Время работы участков для голосования с 8.00 до 20.00 часов местного времени.

В Центризбиркоме республики работает телефон «горячей линии», по которому можно получить консультации и разъяснения по вопросам, связанным с организацией и проведением общероссийского голосования. Звонки принимаются по телефонам (347) 280-95-06, (347) 280-96-34.

По состоянию на 10 часов утра в республике проголосовало 71,5% от общего числа внесенных в списки для голосования.

Азат Гиззатуллин
Теги: ЦИК РБ, голосование по поправкам в Конституцию
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии молодая работница завода лишилась руки
Тяжелый несчастный случай произошел в одном из цехов «Салаватского катализаторного завода». 25 июня молодая сотрудница лишилась руки ниже локтя. 27-л
1 июля почтовые отделения в Башкирии работать не будут
1 июля - в День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России - для всех почтовых отделений республики станет выходным.
Дети пойдут в школу 1 сентября в обычном режиме - министр просвещения России
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу в обычном режиме. Однако, по словам руководителя ведомства, для этог
В Уфе на треть увеличилось число больных «мышиной лихорадкой»
В Уфе значительно возросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), констатировала во вторник на оперативном совещании в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть