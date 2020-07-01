Фото: ЦИК РБ В Башкирии в день общероссийского голосования открылись почти 3,5 тысячи участков Фото: ЦИК РБ

Сегодня, 1 июля в Башкортостане открылся 3 тыс. 431 участок для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, в том числе 36 – в местах временного пребывания участников голосования.

Напомним, что граждане могли проголосовать до дня голосования, начиная с 25 июня текущего года. Также для жителей, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хотят принять участие в голосовании, предусмотрено голосование на дому. Прием заявлений (обращений), в том числе по телефону, в участковых избирательных комиссиях будет продолжаться до 17.00 по местному времени 1 июля 2020 года. При этом заявление может подать как сам участник голосования, так и другой человек: родственник, волонтер, представитель социальных служб, напомнили в Центральной избирательной комиссии республики.

Время работы участков для голосования с 8.00 до 20.00 часов местного времени.

В Центризбиркоме республики работает телефон «горячей линии», по которому можно получить консультации и разъяснения по вопросам, связанным с организацией и проведением общероссийского голосования. Звонки принимаются по телефонам (347) 280-95-06, (347) 280-96-34.

По состоянию на 10 часов утра в республике проголосовало 71,5% от общего числа внесенных в списки для голосования.