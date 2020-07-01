В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра составила 71,5%

По данным на 10 утра в Башкортостане явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 71,5%. Председатель ЦИК республики Илона Макаренко на брифинге отметила, что по данным на 30 июня в голосовании приняло участие более 2 млн 100 тысяч человек, что составляет 69% от общего числа включенных в списки. При этом явка по Уфе составляет 73,1%, по городам – 66,3 процента, по районам — 72%.

За ходом голосования по данным Общественной палаты следят более 30 тысяч наблюдателей.