﻿ В Башкирии к протестующим привезли урну для голосования в палаточный лагерь

В палаточный лагерь дольщиков «Миловского парка», которые проводят в такой форме акцию протеста, привезли урну с избирательного участка для того, чтобы они могли проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом «Башинформу» сообщили в ТИКе Демского района Уфы.

Ранее эту информацию, распространённую в виде видеоролика, официально опровергла ﻿УИК №3506 Уфимского района, на территории которого находится палаточный лагерь, назвав её фейком. ТИК Демского района сообщает, что с просьбой обеспечить возможность участия в голосовании вне помещения участковой комиссии обратились двое дольщиков, находящихся в палаточном лагере. Они прописаны в Дёмском районе, поэтому члены избиркома приехали именно оттуда, а не из Уфимского района. При этом в УИКе Уфимского района могли об этом не знать, поэтому и официально опровергли информацию.

«В соответствии с регламентом работы 28 июня УИКом №3455 было осуществлено голосование вне помещения с выездом в Миловский парк. Таким образом, голосующим Демского района Уфы была обеспечена возможность выразить свое волеизъявление», — сообщил председатель ТИКа Демского района Уфы Айрат Сулейманов.