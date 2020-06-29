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Дольщики «Миловского парка» распространили фейковый видеоролик

ПОЛИТИКА

В интернете появилось видео, на котором якобы в палаточный лагерь дольщиков «Миловского парка» пришли с избирательного участка и предлагают проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу этой видеозаписи в Участковую избирательную комиссию, где сообщили, что это фейк, никого они не отправляли.

«По факту видео, на котором якобы члены УИК проводят Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в палаточном лагере, члены УИК №3506 отношения не имеют. Выезды осуществляются строго по реестру заявлений участников голосования о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования и выпискам из реестра заявлений участников голосования о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования строго по адресам, внесенным в книгу списка участников голосования», — прокомментировали в УИК.
Ранее в СМИ сообщалось, что часть протестующих в палаточном лагере якобы могли находиться там за определенную плату со стороны штаба Навального.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, фейки
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