Фото: администрация Салавата За три дня в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 30 млн россиян Фото: администрация Салавата

В России за три дня в голосовании по поправкам в Конституцию, включая дистанционное, приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек — явка составила 28,46 процента. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

По ее словам, более половины проголосовавших — 58% — «реализовали свое право в помещениях для голосования», 39% отдали свой голос вне помещения для голосования — дома или на придомовых территориях. Около 3% воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. По мере стабилизации эпидситуации президент России Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. С учетом требований к безопасности населения голосование продлится всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

Как сообщало агентство «Башинформ», для проведения голосования в Башкирии организован 3431 избирательный участок. Планируемое количество участников голосования составляет более 3 миллионов человек.

Для недопущения распространения коронавируса и во избежание большого скопления людей избирательные участки по всей стране будут работать с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. 30 июня режим работы УИК сокращён с 8 до 14 часов.

Для безопасности избирателей на каждом участке для голосования проводится тщательная регулярная уборка и дезинфекция помещений УИКов – вплоть до дезинфекции дверных ручек. Для минимизирования контактов между людьми обеспечена безопасная дистанции, помимо привычной разметки на полу, работают и с организацией пространства: мебель на участках расставлена так, чтобы поддерживать рекомендованную дистанцию с 1,5 – 2 метра. Кроме того, на избирательных участках работают тепловизоры, которые измеряют температуру у всех, приходящих на участок. Гражданам, у которых температура окажется повышенной, тоже дадут возможность проголосовать – но в отдельном помещении.

Все избирательные участки полностью оснащены всеми средствами индивидуальной защиты: маски и перчатки на участках обязательны для всех. Каждому избирателю выдаются одноразовые ручки.