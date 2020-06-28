Минздрав Башкирии прокомментировал инцидент с давкой пациентов с признаками COVID-19
Минздрав Башкирии прокомментировал инцидент с давкой пациентов с признаками COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе пациенты с подозрением на COVID-19 устроили давку рядом c кабинетом компьютерной томографии в городской больнице №13. Об этом сообщает ProUfu.ru, ссылаясь на свой источник. В очереди без соблюдения социальной дистанции толпились люди с теми или иными симптомами заболевания, каждого из которых врачи направили на обследование. Они постоянно ругались друг с другом, выходили из себя, так как многим из них пришлось сидеть в переполненном пациентами коридоре по несколько часов.
Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации в региональный Минздрав. По данным пресс-службы ведомства, в тот день центром амбулаторной компьютерной томографии 13 больницы (далее — АЦКТ) было проведено 109 исследований.
Организовано пять помещений, каждое из нескольких совмещенных комнат, для ожидания проведения томографии или эвакуации в госпиталь. В помещениях и коридорах установлены бактерицидные лампы, имеется свободный доступ к кожным антисептикам, каждые два часа проводится текущая дезинфекция, один раз в сутки — заключительная дезинфекция.
«В указанный день в АЦКТ работали одновременно два рентген-лаборанта и две медицинские сестры, которые обеспечивали осмотр пациентов и проведение КТ с интервалом не более 10 минут. Уменьшить время проведения КТ менее 8 минут не представляется возможным из-за технологических особенностей самой процедуры. На видео пациенты покинули комнаты ожидания и вышли в коридор для формирования живой очереди. Недовольство граждан вызвал тот факт, что часть пациентов с тяжелой клинической картиной, доставленных скорой помощью, по жизненным показаниям принимались в первоочередном порядке. В случае если бы все граждане находились в комнатах ожидания, ни о каком нарушении социального дистанцирования не было бы и речи», — пояснили в Минздраве РБ.
Кроме того, медсестры регулируют поток пациентов, формируя очередность проведения процедур и вызывая граждан из комнат ожидания по необходимости.
«В таком режиме АЦКТ больницы № 13 работает три месяца, и никаких нареканий со стороны пациентов к его работе ранее не поступало, даже в те дни, когда число процедур компьютерной томографии превышало 130», — добавили в министерстве.Как сообщалось ранее, в Башкирии на 28 июня число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 5 267. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек. Количество умерших от коронавируса в регионе осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель. В регионе выздоровели 2853 человека, 10 — за последние сутки. На лечении остаются 2396 человек, 683 из них — в стационарах, 1713 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.