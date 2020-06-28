Фото: ИА «Башинформ» Минздрав Башкирии прокомментировал инцидент с давкой пациентов с признаками COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пациенты с подозрением на COVID-19 устроили давку рядом c кабинетом компьютерной томографии в городской больнице №13. Об этом сообщает ProUfu.ru, ссылаясь на свой источник. В очереди без соблюдения социальной дистанции толпились люди с теми или иными симптомами заболевания, каждого из которых врачи направили на обследование. Они постоянно ругались друг с другом, выходили из себя, так как многим из них пришлось сидеть в переполненном пациентами коридоре по несколько часов.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации в региональный Минздрав. По данным пресс-службы ведомства, в тот день центром амбулаторной компьютерной томографии 13 больницы (далее — АЦКТ) было проведено 109 исследований.

Организовано пять помещений, каждое из нескольких совмещенных комнат, для ожидания проведения томографии или эвакуации в госпиталь. В помещениях и коридорах установлены бактерицидные лампы, имеется свободный доступ к кожным антисептикам, каждые два часа проводится текущая дезинфекция, один раз в сутки — заключительная дезинфекция.

«В указанный день в АЦКТ работали одновременно два рентген-лаборанта и две медицинские сестры, которые обеспечивали осмотр пациентов и проведение КТ с интервалом не более 10 минут. Уменьшить время проведения КТ менее 8 минут не представляется возможным из-за технологических особенностей самой процедуры. На видео пациенты покинули комнаты ожидания и вышли в коридор для формирования живой очереди. Недовольство граждан вызвал тот факт, что часть пациентов с тяжелой клинической картиной, доставленных скорой помощью, по жизненным показаниям принимались в первоочередном порядке. В случае если бы все граждане находились в комнатах ожидания, ни о каком нарушении социального дистанцирования не было бы и речи», — пояснили в Минздраве РБ.

Кроме того, медсестры регулируют поток пациентов, формируя очередность проведения процедур и вызывая граждан из комнат ожидания по необходимости.

«В таком режиме АЦКТ больницы № 13 работает три месяца, и никаких нареканий со стороны пациентов к его работе ранее не поступало, даже в те дни, когда число процедур компьютерной томографии превышало 130», — добавили в министерстве.