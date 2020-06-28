Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки 47 человек заболели COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на 28 июня число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 5 267. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Количество умерших от коронавируса в регионе осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 2853 человека, 10 — за последние сутки. На лечении остаются 2396 человек, 683 из них — в стационарах, 1713 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

В России за сутки выявлено 6 791 заболевших COVID-19, летальных исходов — 104. Всего в стране с нарастающим итогом заразились коронавирусом 634 437 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 073 человека.