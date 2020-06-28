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28 июня Воскресенье

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Мэр Уфы высказался о будущем лесопарка имени Лесоводов Башкирии

ОБЩЕСТВО

Территория лесопарка имени Лесоводов Башкирии застраиваться не будет. Об этом 28 июня на проектном семинаре, посвященном будущему парка, сообщил мэр города Ульфат Мустафин.

«Никто не говорит, что эта территория будет застраиваться или будет какое-то сверхмасштабное строительство, благоустройство. Сегодня наша встреча посвящена тому, чтобы наши жители высказались, что они хотели бы здесь увидеть. Мы вынесли этот вопрос на общественные обсуждения, пригласили специалистов и московских экспертов. Сегодня у нас должен состояться диалог, что мы хотим. Как скажете. Потом по вашим желаниям мы будем смотреть, проектировать и, опять же, неоднократно с вами встречаться, работать».

Он также отметил, что сейчас на реконструкции, в стадии строительства находятся шесть парков Уфы.

«Вкладываются огромные средства. 30 июня мы будем открывать сквер «Дубки» — прекрасное место отдыха. Сегодня там еще идут строительные работы, я каждый день практически там бываю. Работы ведутся и в парке «Кашкадан», к концу года должны завершиться», — сказал Ульфат Мустафин.

Как сообщало агентство «Башинформ», результаты проектного семинара озвучат на круглом столе 30 июня в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, урбанистика
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