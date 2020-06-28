Уфимцы решат, какими станут парк Лесоводов, набережная в Инорсе и Демский район

Институт развития городов Башкортостана проводит серию исследований мнения уфимцев, чтобы понять, как они представляют более комфортную жизнь в своем районе. Одной из точек для будущего преобразования станет парк Лесоводов в микрорайоне «Зеленая Роща».

Это одно из любимых мест отдыха жителей Уфы, здесь сложилась своя экосистема, особая флора и фауна.

28 июня в парке пройдет проектный семинар, на котором состоится презентация и уточнение результатов онлайн-исследования, проходившего с 22 по 26 июня на сайте уфамойгород.рф

Группа городских активистов и местных жителей под управлением модератора Александра Старкова, куратора Мастерской городских изменений «Люди делают место» (Ижевск) выявит основные плюсы и минусы территории и составит общественное задание на проектирование новых зон отдыха в парке. Гостем мероприятия станет основатель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Результаты семинара озвучат на круглом столе 30 июня в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии».

Уфимцы сегодня обсудят будущие изменения в парке Лесоводов, а также в Дёмском районе и на набережной озера Тёплого. За обсуждениями можно наблюдать в онлайн-режиме.