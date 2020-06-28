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27.06.20: всего с COVID-19 - 5220 (за сутки 49), выздоровели - 2843, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 831, за сутки - 132.
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Коронавирус использует для распространения в организме «зловещие щупальца»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Коронавирус использует для распространения в организме «зловещие щупальца» Фото: ИА «Башинформ»

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для своего распространения в организме продолговатые отростки, похожие на щупальца. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

«Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через образовавшийся туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет распространение инфекции», — цитирует издание слова профессора Невана Крогана.

Обнаруженные отростки руководитель исследования назвал «зловещими щупальцами».

Отмечается, что в борьбе с вызываемым COVID-19 заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти слабое место клетки.

«Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты», — подытожил профессор.

Как сообщало агентство «Башинформ», ﻿5 220 — число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 27 июня. За сутки COVID-19 в регионе заболели 49 человек. За последние сутки количество умерших от коронавируса в республике осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

В России за сутки выявлено 6 852 случаев нового коронавируса. Всего выявлено — 627 646 заболевших. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 969 человек, 188 — за последние сутки. За последние сутки в стране из больниц по выздоровлению выписано 9 200 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 393 352 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, наука, медицина
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