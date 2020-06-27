В Башкирии за сутки выявили 49 случаев новой коронавирусной инфекции

﻿5 220 — число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 27 июня. За сутки COVID-19 в регионе заболели 49 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки количество умерших от коронавируса в республике осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

В настоящее время, по информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число активных больных инфекцией составляет 2 359 человек, выздоровело — 2 843. За сутки выписали, по данным портала стопкоронавирус.рф, 60 человек.

В России за сутки выявлено 6 852 случаев нового коронавируса. Всего выявлено — 627 646 заболевших. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 969 человек, 188 — за последние сутки.

За последние сутки в стране из больниц по выздоровлению выписано 9 200 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 393 352 человек.