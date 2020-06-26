Число больных коронавирусом в Башкирии достигло 5 171 человек

Число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 26 июня составило 5 171. За сутки COVID-19 в регионе заболели 50 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки количество умерших от коронавируса в республике осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек. Число не меняется на протяжение последних нескольких недель.

Число больных в настоящее время, по информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, составляет 2 370 человек, выздоровело — 2 783.

В России за сутки выявлено 6 800 случаев нового коронавируса. Всего выявлено — 620 794 заболевших. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 781 человек, 176 — за последние сутки.

За последние сутки в стране из больниц по выздоровлению выписано 8 988 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 384 152 человек.