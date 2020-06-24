Количество зараженных короновирусом Башкирии увеличилось еще на 57 человек

Количество зараженных короновирусом Башкирии за последний сутки увеличилось еще на 57 человек, сообщает портал «Стопкоронавирус». Таким образом общее количество выявленных инфицированных в регионе на сегодняшний день равняется — 5068.

За весь период выздоровели 2 574 человека. Количество умерших от коронавируса в республике по-прежнему неизменно и составляет 18 человек.

Всего за сутки в России подтверждено 7 176 новых случаев COVID-19. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 12 393 человека.