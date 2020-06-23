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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 35 тысяч наблюдателей будут следить за легитимностью голосования 1 июля

ПОЛИТИКА

В Башкирии 1 июля за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут следить 35 тысяч наблюдателей. Об этом сегодня на пресс-конференции «Голосование по поправкам в Конституцию РФ: общественное наблюдение в Башкортостане» заявила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина. По ее словам, из них более 4 тысяч будут работать в Уфе.

«2/3 наблюдателей в Башкирии представлены политическими партиями, 1/3 — общественниками и самовыдвиженцами. Если ранее в республике на выборах работало порядка 20 000 наблюдателей, то в этот раз на порядок больше, поскольку предоставлено больше дней для голосования, с 25 июня по 1 июля. Пять наблюдателей должно быть на участке всегда. Присоединиться к корпусу наблюдателей можно вплоть до 29 июня включительно. Сейчас к работе подключились 22 общественные организации и 5 региональных отделений политических партий», — рассказала лидер ОП РБ.
В ходе пресс-конференции также были подведены итоги заявочной кампании, представлены данные об активности политических партий и общественных организаций в ходе направления наблюдателей.

На мероприятии был затронут вопрос обеспечения безопасности на избирательных участках. В частности, о том, что Центральная избирательная комиссия РБ выделит средства индивидуальной защиты как для тех, кто придет голосовать, так и для тех, кто будет наблюдать за этим процессом.

Напомним, что в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального кодекса ФЗ №1 Общественная палата Республики Башкортостан имеет право направлять общественных наблюдателей за проведением общероссийского голосования.

Ответы на самые актуальные вопросы по предстоящему голосованию можно узнать здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ, наблюдатели, Общественная палата РБ
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