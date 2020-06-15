Что нужно знать про голосование по поправкам в Конституцию. Девять главных вопросов
Что нужно знать про голосование по поправкам в Конституцию. Девять главных вопросов Фото: ИА «Башинформ»
Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Такое решение принял Владимир Путин. Мы собрали ответы на самые актуальные вопросы.
Если вам нужно уехать в другой город или даже регион, оставить свой голос можно заранее – с 25 июня, или с помощью услуги «Мобильный избиратель» выбирайте любой другой удобный вам участок.
Это можно сделать через Госуслуги, в МФЦ или территориальных избирательных комиссиях, а с 16 июня – на вашем избирательном участке. Заявки принимаются до 14.00 21 июня.
2На участках будут традиционные «распродажи»?
А еще горожан будут ждать всевозможные сюрпризы – различные подарочные сертификаты от партнеров, возможно – билеты в кино (когда кинотеатры откроются, конечно) и др. Подробнее об акциях мы узнаем ближе к 1 июля.
Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным. Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный ящик для голосования.
- подайте заявление через портал «Госуслуги» (до 14:00 21 июня),
- позвоните (можно попросить другого человека) на свой избирательный участок (с 16 июня до 17:00 1 июля).
Члены комиссии придут к вам домой с мобильным ящиком для голосования, и вы сделаете свой выбор. Планируется, что в ближайшее время голосовать из дома смогут не только маломобильные граждане, но и кто заботится о них.
С 25 июня члены избирательных комиссий будут выезжать в населенные пункты, где нет своих участков, и проголосовать дистанционно сможет каждый желающий.
Важно. Не пускайте в свои квартиры посторонних. Работники избирательных комиссий не будут проходить в квартиры, не будут ничего требовать и настаивать, не просят никаких документов, кроме паспорта. Вам передадут бланк заявления – это один альбомный листок с текстом вроде «Я, Иванов Иван Иванович, паспортные данные (серия, номер), прошу разрешить мне проголосовать досрочно».
- Конституция станет прямо гарантировать, что минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, а пенсия индексируется не реже раза в год.
- Качественная медицинская помощь, социальная защита граждан, создание условий для того, чтобы люди могли вести здоровый образ жизни и ответственно относились к здоровью, — теперь прямая обязанность государства.
- Государство признает, что самая большая ценность — это дети, и берет на себя родительские обязанности в отношении сирот.
- Чиновникам, парламентариям и судьям запрещены иностранное гражданство, вид на жительство и банковские счета.
- Запишут, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в Бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите Отечества.
- Окончательно заявляют, что брак – это союз мужчины и женщины. Подробнее мы писали тут, а полный текст правок доступен по этой ссылке.
Телефон «горячей линии» ЦИК республики для связи с участниками голосования (347) 280-95-06, (347) 280-96-34. Рабочие дни – 10.00-13.00, 14.00-20.00, выходные дни – 10.00-14.00.