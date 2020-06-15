Что нужно знать про голосование по поправкам в Конституцию. Девять главных вопросов

1 Когда и где можно проголосовать?

Голосование пройдет 1 июля с 8 до 20 часов по уфимскому времени. Высказать свое мнение могут все дееспособные граждане РФ, которым на день голосования исполнилось 18 лет.

Если вам нужно уехать в другой город или даже регион, оставить свой голос можно заранее – с 25 июня, или с помощью услуги «Мобильный избиратель» выбирайте любой другой удобный вам участок.

Это можно сделать через Госуслуги, в МФЦ или территориальных избирательных комиссиях, а с 16 июня – на вашем избирательном участке. Заявки принимаются до 14.00 21 июня.