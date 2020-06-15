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Что нужно знать про голосование по поправкам в Конституцию. Девять главных вопросов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Что нужно знать про голосование по поправкам в Конституцию. Девять главных вопросов Фото: ИА «Башинформ»

Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Такое решение принял Владимир Путин. Мы собрали ответы на самые актуальные вопросы.

1Когда и где можно проголосовать?
Голосование пройдет 1 июля с 8 до 20 часов по уфимскому времени. Высказать свое мнение могут все дееспособные граждане РФ, которым на день голосования исполнилось 18 лет.

Если вам нужно уехать в другой город или даже регион, оставить свой голос можно заранее – с 25 июня, или с помощью услуги «Мобильный избиратель» выбирайте любой другой удобный вам участок.

Это можно сделать через Госуслуги, в МФЦ или территориальных избирательных комиссиях, а с 16 июня – на вашем избирательном участке. Заявки принимаются до 14.00 21 июня.

2На участках будут традиционные «распродажи»?

Да, по нашей информации, многие бизнесмены хотят «попиариться» на массовом мероприятии и будут раздавать яйца по рублю, только чтобы их логотипы поставили на участках.

А еще горожан будут ждать всевозможные сюрпризы – различные подарочные сертификаты от партнеров, возможно – билеты в кино (когда кинотеатры откроются, конечно) и др. Подробнее об акциях мы узнаем ближе к 1 июля.

Проголосовать можно в удобное для вас время

3Как будет проходить голосование?
Вы покажете члену избирательной комиссии паспорт, вам дадут бюллетень, с которым вы пройдете в кабину для голосования. В пустом квадратике напротив нужного ответа надо будет поставить любой знак.

Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным. Заполненный бюллетень нужно опустить в опечатанный ящик для голосования.

4Что делать, если я не могу прийти на участок?
Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома:

  • подайте заявление через портал «Госуслуги» (до 14:00 21 июня),
  • позвоните (можно попросить другого человека) на свой избирательный участок (с 16 июня до 17:00 1 июля).

Члены комиссии придут к вам домой с мобильным ящиком для голосования, и вы сделаете свой выбор. Планируется, что в ближайшее время голосовать из дома смогут не только маломобильные граждане, но и кто заботится о них.

С 25 июня члены избирательных комиссий будут выезжать в населенные пункты, где нет своих участков, и проголосовать дистанционно сможет каждый желающий.

Важно. Не пускайте в свои квартиры посторонних. Работники избирательных комиссий не будут проходить в квартиры, не будут ничего требовать и настаивать, не просят никаких документов, кроме паспорта. Вам передадут бланк заявления – это один альбомный листок с текстом вроде «Я, Иванов Иван Иванович, паспортные данные (серия, номер), прошу разрешить мне проголосовать досрочно».

5Какие правки вносятся в Конституцию?
Всего их более сотни, вот самые главные:

  • Конституция станет прямо гарантировать, что минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, а пенсия индексируется не реже раза в год.
  • Качественная медицинская помощь, социальная защита граждан, создание условий для того, чтобы люди могли вести здоровый образ жизни и ответственно относились к здоровью, — теперь прямая обязанность государства.
  • Государство признает, что самая большая ценность — это дети, и берет на себя родительские обязанности в отношении сирот.
  • Чиновникам, парламентариям и судьям запрещены иностранное гражданство, вид на жительство и банковские счета.
  • Запишут, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в Бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите Отечества.
  • Окончательно заявляют, что брак – это союз мужчины и женщины.﻿
    • Подробнее мы писали тут﻿, а полный текст правок доступен по этой ссылке﻿.
6Как выглядит бюллетень?
В бюллетене будет всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». И два варианта ответа: «да» или «нет».

Так выглядит бюллетень

7А как же коронавирус? Участвовать в голосовании не опасно?
Эксперты считают, что безопасно. Во-первых, на участках одновременно будут находиться не более 8-12 человек в час. При входе на участок у всех бесконтактно измерят температуру, выдадут, при необходимости, медицинскую маску. Территория будет постоянно дезинфицироваться.

Благодаря этим мерам голосование будет безопасным

8Когда мы узнаем результаты?
По закону, считать голоса будут не больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты. Если больше половины участников голосования скажут «да», поправки вступят в силу. Минимального порога явки нет.
9У меня остались вопросы. Куда звонить?
Телефон информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.

Телефон «горячей линии» ЦИК республики для связи с участниками голосования (347) 280-95-06, (347) 280-96-34. Рабочие дни – 10.00-13.00, 14.00-20.00, выходные дни – 10.00-14.00.

Теги: голосование, конституция
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