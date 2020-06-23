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23 июня Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число больных коронавирусной инфекцией превысило 5 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число больных коронавирусной инфекцией превысило 5 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

По данным на 23 июня, в Башкирии насчитывается 5 011 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 52 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Из 4 906 инфицированных COVID-19 выздоровели 2 380 человек, 97 из которых — за последние сутки.

Количество умерших от коронавируса в Башкирии по-прежнему неизменно и составляет 18 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 7 425 новых случаев COVID-19. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 12 013 человек.

В целом по России сегодня зарегистрировано 599 705 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших достигло 356 429 человек, умерших — 8 359 человек.

На данный момент в регионах страны проведено более 17,5 млн тестов на наличие COVID-19. Только за последние сутки в регионах проведено около 233 тысячи лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России находятся сейчас 309 тысяч человек.

Вероника Нигматуллина
Теги: коронавирус, статистика
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