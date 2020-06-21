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21.06.20: выявлено с COVID-19 - 4906, выздоровели - 2381, скончались - 18. За сутки - 56 новых случая инфицирования.
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В Башкирии число тяжелых пациентов с коронавирусом достигло 40 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число тяжелых пациентов с коронавирусом достигло 40 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число тяжелых пациентов, проходящих лечение от коронавируса, выросло до 40 человек, накануне их было 36. К тем, кто находится на искусственной вентиляции легких, добавился еще один пациент, теперь их стало 11 человек.

По данным Минздрава республики, на сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 1746 человек. За сутки выписано 23 человека, таким образом число выздоровевших достигло 2381 человек.

Новых случаев смерти не зарегистрировано, напомним, всего за период пандемии умерло 18 больных.

За сутки насчитывается 82 случая внебольничной пневмонии. Выписанных пациентов с пневмонией – 48.

Всего в Башкирии проведено 351830 исследований, обследовано 336010 человек. За сутки сделано 4333 исследования, обследовано 4185 человек.

Напомним, число новых подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции возросло на 56 человек за сутки, общее количество достигло 4906 больных.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, коронавирус, Минздрав
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