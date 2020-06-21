Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Число заболевших Covid-19 в Башкирии, по данным на 21 июня, выросло до 4906 человек. Это на 56 человек больше, чем за прошедшие сутки, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Выздоровело за сутки 22 человека, всего выздоровевших стало 2380.

По состоянию на 21 июня в России зарегистрированы 7728 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, заболели 584 680 человек.

За минувшие сутки умерли еще 109 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в России умерли 8111 человек.

В стране проведены свыше 16,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 337 тысяч тестов за последние сутки.