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Уфимский штаб Навального ждут непростые времена: мнение

ПОЛИТИКА

Политолог Евгений Соболев прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию со счетами и имуществом штаба Навального в Уфе, которые разыскивают судебные приставы в Уфе.

«В принципе, что-то подобное можно было ожидать, учитывая, как «непростые» отношения ФБК и его региональных представительств с властями разных уровней, так и совсем свежий скандал, вызванный критикой Навальным агитационного ролика. Думаю, что уфимский штаб ждут непростые времена, поскольку власть «припомнит» все и не упустит возможности заставить Лилию Чанышеву и ее коллег заплатить сполна.

Нельзя забывать и о том, что для кого-то это уникальная возможность для карьерного рывка, поэтому даже незначительные нарушения могут повлечь за собой суровое наказание. Со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что уфимский «Фонд защиты прав граждан» стал важным элементом регионального политического ландшафта и, если его деятельность прекратится, то это будет серьезной потерей для политической жизни республики».

В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан находится исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам с «Фонда защиты прав граждан «Штаб». Должник имеет возможность оплатить свой долг в любое время на сайте УФССП по РБ. В связи с тем, что задолженность не погашена, к должнику будут применены все меры принудительного взыскания, включая наложение взыскания на денежные средства и имущество должника.

ИА «Башинформ»
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