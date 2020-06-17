Судебные приставы Башкирии разыскивают счета и имущество штаба Навального в Уфе

В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан находится исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам с «Фонда защиты прав граждан «Штаб», подтвердил «Башинформу» заместитель руководителя Управления Руслан Шерстнёв.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, должник имеет возможность оплатить свой долг в любое время на сайте УФССП по РБ. В связи с тем, что задолженность не погашена, к должнику будут применены все меры принудительного взыскания, включая наложение взыскания на денежные средства и имущество должника.

«Для должника всегда есть негативный сценарий развития событий в случае, если он попытается уйти от уплаты налогов, нарушив закон (ст. 199.2 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФНС подала иск к Фонду о взыскании задолженности по налогам на сумму более 10 млн рублей.