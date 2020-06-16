Компания Ситимобил окажет поддержку семье погибшего в Башкирии подростка

Компания Ситимобил прокомментировала трагическое ДТП с подростками в Башкирии. Компания планирует оказать поддержку семье погибшего подростка.

«Мы глубоко шокированы произошедшей сегодня аварией и сделаем все возможное, чтобы виновные в трагедии понесли наказание. Ситимобил не является перевозчиком: сервис не владеет автомобилями и не выступает работодателем для водителей. Но от лица команды мы приняли решение оказать поддержку семье погибшего ребенка.

Мы включились в работу с этой историей сразу, как только появились первые сообщения о трагедии. Автомобиль на видео действительно является автомобилем партнера Ситимобил. Однако автомобиль не использовался для исполнения заказов, поступающих через сервис Ситимобил, с 13 июня. На данный момент мы не можем с уверенностью сказать, что человек на видео является водителем партнера Ситимобил. Тем не менее, партнер Ситимобил предпринял все необходимое, чтобы не допускать использование автомобиля для выполнения заказов. В настоящий момент Ситимобил оказывает всё необходимое содействие правоохранительным органам».

Напомним, водитель «Рено Логан» 16 июня насмерть сбил 15-летнюю выпускницу девятого класса. Ее одноклассник, по последним данным, находится в коме. Установлено, что виновник аварии был пьян.