Фото: Валерий Шахов 70% жителей Уфы соблюдают масочный режим Фото: Валерий Шахов

В среднем 70% уфимцев соблюдают масочный режим. Это заявление сделал на оперативном совещании в городской администрации начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

«Ситуация по соблюдению масочного режима в столице. Есть микрорайоны, где жители более дисциплинированы, есть, где менее», — сказал чиновник.

По мнению городских властей, работа специальных патрульных групп дисциплинирует людей.