70% жителей Уфы соблюдают масочный режим
70% жителей Уфы соблюдают масочный режим Фото: Валерий Шахов
В среднем 70% уфимцев соблюдают масочный режим. Это заявление сделал на оперативном совещании в городской администрации начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.
«Ситуация по соблюдению масочного режима в столице. Есть микрорайоны, где жители более дисциплинированы, есть, где менее», — сказал чиновник.
По мнению городских властей, работа специальных патрульных групп дисциплинирует людей.