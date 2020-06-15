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В Башкирии заработает колл-центр для обращений граждан по вопросам голосования

ПОЛИТИКА

В Башкирии заработает колл-центр для обращений граждан по вопросам голосования. Все обращения и жалобы жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период досрочного голосования и в день общероссийского голосования, будут приниматься с 25 июня по 1 июля по номеру телефона 8 (347) 218-17-75, а также на адрес электронной почты [email protected] Об этом в ходе очередного заседания совета Общественной палаты РБ сообщила председатель палаты Ольга Панчихина.

Колл-центр будет работать на базе региональной Общественной палаты. Обращения будут рассматривать юристы и члены Общественной палаты РБ. Позвонить в колл-центр или написать на электронную почту можно в случаях возникновения вопросов по голосованию, нестандартной ситуации, возникшей на избирательном участке, в случае нарушений законодательства в ходе голосования, в том числе и несоблюдения безопасности граждан на избирательном участке.

Также с 25 июня по 2 июля начнет работать «горячая линия» для общественных наблюдателей в Башкирии, рассказала Ольга Панчихина. Позвонив на «горячую линию», можно получить консультационную поддержку по вопросам организации общественного наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов избирателей. На вопросы будет отвечать юрисконсульт Аппарата Общественной палаты РБ. Бесплатный многоканальный телефонный номер «горячей линии» для общественных наблюдателей 8 (347) 218-17-74.

Время работы колл-центра для граждан и «горячей линии» для общественных наблюдателей: с 25 по 30 июня — с 09.00 до 18.00 часов, в день голосования 1 июля – с 8.00 до 21.00 часов.

Кроме того, 1 июля с 08.00 до 21.00 часов на базе Аппарата Общественной палаты РБ будет работать Ситуационный центр (центр общественного наблюдения) для обсуждения с общественными наблюдателями в Башкирии всех моментов проведения выборов, обнаруженных нарушений. Взаимодействие с Ситуационным центром также будет осуществляться посредством электронной почты [email protected].

Напомним, общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Такое решение принял Владимир Путин. Ответы на самые актуальные вопросы по дню голосования читайте здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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