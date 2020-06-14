В Башкирии подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших Covid-19 в Башкирии, по даннымна 14 июня, выросло до 4 486 человек. Это на 68 человек больше, чем за прошедшие сутки, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Всего за сутки в регионах России подтверждено 8 835 новых случая коронавируса. Зафиксировано 119 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 5 409 человек. В целом по России сегодня насчитывается 528 964 зараженных коронавирусом, из которых выздоровели 280 050 человек. Умерли — 6 948 человек.