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Сегодня, 07:30

В Башкирии по-новому делают анализы. Что всем нужно про это знать

В республике обсуждают историю, как мужчина попал в реанимацию с подозрением на онкологию, а это оказалась опасная тропическая болезнь лейшманиоз. Распознать редкую заразу и спасти человеку жизнь помогла модернизация лабораторной службы. Совместно с экспертами Министерства здравоохранения Башкирии отвечаем на самые важные и актуальные вопросы о прошедших преобразованиях. 

Фото:Олега Яровиков
1. Что за «модернизация лабораторий»?
1
2. Я не понял, теперь сдавать анализы надо идти куда-то в другое место?
2
3. Какая людям от этого польза?
3
4. В других регионах как-то работают. Зачем у нас надо было делать?
4
5. Как самому узнать результаты анализов?
5
1
1. Что за «модернизация лабораторий»?

В Башкирии модернизировали систему лабораторий. Теперь по всей республике анализы берут не кто в шприцы, а кто в пробирки, а единообразно в одноразовые пробирки со штрих-кодом, а результаты делают не «по старинке» вручную в больнице или поликлинике, а централизованно – на современных сверхбыстрых и точных аппаратах. Не хуже, чем в дорогих частных клиниках. Все лаборатории республики поделили на три уровня в зависимости от сложности работ. Лаборатории

  • первого уровня проводят рутинные исследования. Например, общий анализ крови;
  • второго уровня проводят специализированные исследования, такие как: биохимические, коагулологические, иммунологические, молекулярно-биологические.
  • третьего уровня – это высокотехнологичные исследования. Например, иммунологические, опухолевые маркеры, гормоны, аутоантитела, молекулярно-генетические.
2
2. Я не понял, теперь сдавать анализы надо идти куда-то в другое место?

Нет, все как ходили сдавать кровь и все остальное в свою поликлинику, так и продолжают ходить. Для людей ничего не изменилось, кроме того, что результаты анализов более качественные, точные и быстрые.

Рассмотрим на простом примере. В далеком-далеком районе живет Расих. Врач направил его на один простой и один очень важный, но очень редкий анализ крови.

Раньше бы Расих поехал в районную больницу или свой ФАП, сдал там общий анализ крови, на следующий день забрал результаты, на третий день поехал в Уфу, снова сдал там свой очень редкий, но очень важный анализ и еще несколько дней ждал результатов или пришлось бы снова ехать туда-сюда.

Сейчас Расиху достаточно один раз сходить в районную больницу или свой ФАП и сдать там кровь в одноразовую пробирку с уникальным штрих-кодом. Лаборант сканирует штрих-код и фиксирует, что вот такой-то номер – это Расих. Сотрудники больницы САМИ увозят образцы в ближайшую подходящую лабораторию. Там другой лаборант загрузит все пробирки в машину, и та сама делает все анализы. Теперь нужно еще раз отсканировать каждый код, чтобы результаты попали в единую базу данных. Расих, его лечащий врач и даже врач в Москве (!) сразу смогут увидеть результаты.

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3. Какая людям от этого польза?

У новой системы три больших преимущества, которых не было раньше.

  • Доступность. Ранее лаборатории республики могли выполнять в среднем 79 видов исследований, сейчас уже 443. Чтобы сделать редкий и сложный анализ, например, на антитела или исследования гормонов, не нужно ехать в Уфу за 500 километров. Кровь или биоматериалы можно сдать в своем ФАПе или районной больнице, а потом их отвезут в лабораторию. Ездить забирать результаты тоже не нужно, они автоматически попадут в компьютер к врачу и вам в личный кабинет. «Бумажка с анализами» больше не нужна – все хранится в общей базе данных.  Например, раньше пациентам приходилось ждать анализы на гормоны щитовидной железы 14-20 дней. Сегодня этот срок составляет один-два дня, что дает возможность пациенту сразу корректировать дозу лекарственного препарата. Другой пример - раньше пациенты с сахарным диабетом не могли часто сдавать необходимые анализы на гликированный гемоглобин, теперь это доступно.
  • Точность. Машина работает без устали день и ночь. Она не путает анализы, не ошибается в расчетах и не делает перерывы «на чай». То есть человеческий фактор, вероятность ошибки сведены к минимуму. И таких роботов не нужно много - достаточно несколько штук на всю республику. Это примерно как переход со счетов и калькуляторов на компьютеры. 
  • Эффективность. Республика больше не экономит на качественной диагностике. Раньше расходы Минздрава на лабораторную службу были ничтожно малы, около 0,1% от всех затрат медицинских организаций, а необходимо 3-5%. Нередки были случаи, когда в лаборатории отвечали: «У нас нет реагентов, мы не можем делать такие исследования», и они действительно не могли. Сегодня все централизовано и такие ситуации – крайняя редкость.  
4
4. В других регионах как-то работают. Зачем у нас надо было делать?

Это наша уникальная разработка, в других регионах такой системы нет, но это только пока. Федеральный Минздрав уже внимательно изучил новшество и рекомендовал опыт республики для тиражирования по стране.    

5
5. Как самому узнать результаты анализов?

Для этого скачайте на телефон бесплатное приложение «К врачу» или зайдите на сайт «Единый медицинский портал» Для авторизации вам потребуется подтвержденная запись на портале «Госуслуги». Через приложение или сайт можно записаться к любому врачу, а в разделе «Медкарта» посмотреть и скачать результаты своих анализов и исследований. 

Автор:Станислав Шахов
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