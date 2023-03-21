В Башкирии по-новому делают анализы. Что всем нужно про это знать

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2. Я не понял, теперь сдавать анализы надо идти куда-то в другое место?

Нет, все как ходили сдавать кровь и все остальное в свою поликлинику, так и продолжают ходить. Для людей ничего не изменилось, кроме того, что результаты анализов более качественные, точные и быстрые.

Рассмотрим на простом примере. В далеком-далеком районе живет Расих. Врач направил его на один простой и один очень важный, но очень редкий анализ крови.

Раньше бы Расих поехал в районную больницу или свой ФАП, сдал там общий анализ крови, на следующий день забрал результаты, на третий день поехал в Уфу, снова сдал там свой очень редкий, но очень важный анализ и еще несколько дней ждал результатов или пришлось бы снова ехать туда-сюда.

Сейчас Расиху достаточно один раз сходить в районную больницу или свой ФАП и сдать там кровь в одноразовую пробирку с уникальным штрих-кодом. Лаборант сканирует штрих-код и фиксирует, что вот такой-то номер – это Расих. Сотрудники больницы САМИ увозят образцы в ближайшую подходящую лабораторию. Там другой лаборант загрузит все пробирки в машину, и та сама делает все анализы. Теперь нужно еще раз отсканировать каждый код, чтобы результаты попали в единую базу данных. Расих, его лечащий врач и даже врач в Москве (!) сразу смогут увидеть результаты.