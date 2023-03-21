В Башкирии по-новому делают анализы. Что всем нужно про это знать

В республике обсуждают историю, как мужчина попал в реанимацию с подозрением на онкологию, а это оказалась опасная тропическая болезнь лейшманиоз. Распознать редкую заразу и спасти человеку жизнь помогла модернизация лабораторной службы. Совместно с экспертами Министерства здравоохранения Башкирии отвечаем на самые важные и актуальные вопросы о прошедших преобразованиях.
В Башкирии модернизировали систему лабораторий. Теперь по всей республике анализы берут не кто в шприцы, а кто в пробирки, а единообразно в одноразовые пробирки со штрих-кодом, а результаты делают не «по старинке» вручную в больнице или поликлинике, а централизованно – на современных сверхбыстрых и точных аппаратах. Не хуже, чем в дорогих частных клиниках. Все лаборатории республики поделили на три уровня в зависимости от сложности работ. Лаборатории
Нет, все как ходили сдавать кровь и все остальное в свою поликлинику, так и продолжают ходить. Для людей ничего не изменилось, кроме того, что результаты анализов более качественные, точные и быстрые.
Рассмотрим на простом примере. В далеком-далеком районе живет Расих. Врач направил его на один простой и один очень важный, но очень редкий анализ крови.
Раньше бы Расих поехал в районную больницу или свой ФАП, сдал там общий анализ крови, на следующий день забрал результаты, на третий день поехал в Уфу, снова сдал там свой очень редкий, но очень важный анализ и еще несколько дней ждал результатов или пришлось бы снова ехать туда-сюда.
Сейчас Расиху достаточно один раз сходить в районную больницу или свой ФАП и сдать там кровь в одноразовую пробирку с уникальным штрих-кодом. Лаборант сканирует штрих-код и фиксирует, что вот такой-то номер – это Расих. Сотрудники больницы САМИ увозят образцы в ближайшую подходящую лабораторию. Там другой лаборант загрузит все пробирки в машину, и та сама делает все анализы. Теперь нужно еще раз отсканировать каждый код, чтобы результаты попали в единую базу данных. Расих, его лечащий врач и даже врач в Москве (!) сразу смогут увидеть результаты.
У новой системы три больших преимущества, которых не было раньше.
Это наша уникальная разработка, в других регионах такой системы нет, но это только пока. Федеральный Минздрав уже внимательно изучил новшество и рекомендовал опыт республики для тиражирования по стране.
Для этого скачайте на телефон бесплатное приложение «К врачу» или зайдите на сайт «Единый медицинский портал» Для авторизации вам потребуется подтвержденная запись на портале «Госуслуги». Через приложение или сайт можно записаться к любому врачу, а в разделе «Медкарта» посмотреть и скачать результаты своих анализов и исследований.