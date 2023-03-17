В Башкирии у мужчины с подозрением на онкологию врачи нашли опасную тропическую болезнь. Больной поступил в реанимационное отделение больницы № 13 в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы поражение внутренних органов, доброкачественное новообразование печени и подозрение на онкологию.

Путем проведения сложных микроисследований биоматериала и благодаря слаженной работе специалисты клинико-диагностической лаборатории больницы № 13 и РКБ им. Куватова выявили, что произошло заражение лейшманиозом, так называемой тропической болезнью. Что и вызвало тяжелое поражение внутренних органов.

После получения результата анализов пациента перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где назначили лечение, благодаря которому удалось спасти жизнь человека, рассказал историю спасения пациента руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

«Такой результат достигнут благодаря тому, что три года назад в республике мы приступили к модернизации лабораторной службы. Мы значительно расширили диагностические возможности: вместо ограниченного перечня рутинных тестов у врачей появились десятки, а в некоторых лабораториях — сотни тестов, которые можно назначить для оценки состояния пациента», — написал Максим Забелин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Башкортостане реализуется проект государственной модели реорганизации лабораторной службы в формате трехуровневой системы. Первая ступень — это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи, второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, где проводятся специализированные исследования. А самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях заболевания можно получить в организации третьего уровня — в РКБ имени Куватова.