Волшебное хлебобулочное изделие этим летом спровоцировало очередной виток «культурной войны» между западниками и славянофилами. Ради показа новой отечественной киносказки про Колобка российскую премьеру очередной части «Человека-паука» «добровольно-принудительно» перенесли на несколько недель. И тут понеслась: тысячи гневных комментариев «опять на наши налоги ерунду наснимали», «честной конкуренции испугались», «посмотрю в обзоре BadComedian», сотни мемов и нейровидео, перекрестные оскорбления съемочной группы и зрителей (актеров начали травить в сети, а режиссер отечественной ленты пришел в личный канал одного из пользователей, оказавшегося электриком, чтобы в ответ на критику обсмеять уже его работу).
Дошло до того, что на зрительских агрегаторах «КиноПоиск» и IMDb начался так называемый «ревью-бомбинг» — оценки «Колобка» массово занизили до трех баллов из 10 возможных и 1/10 соответственно. Разумеется, к качеству самого фильма это никакого отношения не имеет (вероятно, хейтеры его даже не смотрели). Просто так люди решили выразить свой протест против задержки зарубежного комикса. В общем, получился своеобразный ответ на недавний феномен «Барбигеймера», когда одновременный выход экранизации похождений куклы Барби и биографической драмы о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере превратили во взаимовыгодный для кассы фильмов «интернет-сарафан».
Наверное, устранять конкурента через административный ресурс действительно неспортивно. «Ночному дозору» Тимура Бекмамбетова, который в свое время выпустили против «Человека-паука-2», голливудский оппонент не помешал завоевать аудиторию (более того, по итогам показа в России он собрал почти в два раза больше заокеанского блокбастера).
С другой стороны, «ЧП: Новый день», как и многие другие «большие» западные фильмы, пойдет у нас исключительно в «параллельном» прокате. Выпустившая его Sony Pictures еще в 2022 году помахала россиянам ручкой, приостановив официальный показ в стране всех своих фильмов (и довольно некрасиво «кинув» российские киносети на 15 актуальных на тот момент релизов, включая «Морбиуса» и «Мадам Паутину», в одностороннем порядке отозвав права). А в таком случае и взятки гладки — рыночек, как говорится, порешал.
Вместе с тем и новоиспеченный «Колобок» не то чтобы целиком нашей закваски. Он является ответвлением трилогии «Последний богатырь», которая создавалась при активном участии российской «дочки» американской корпорации «Дисней». Один из сценаристов и продюсеров Виталий Шляппо прямо говорил, что некоторые творческие решения и острые шутки представители компании зарубали, потому что те «не соответствовали бренду». Колобок тоже впервые появился на экране еще при «Диснее» — во втором фильме богатырской вселенной «Корень зла», и в целом «зашел». И тогда что-то не было флэшмобов по снижению оценок (средняя оценка «Корня зла» на «КиноПоиске» — 7,5, а последующего «Посланника тьмы», тоже с участием «кругляша» — 7,2).
Получилась парадоксальная и забавная ситуация — русский народный супергерой, переосмысленный по голливудским лекалам, подвинул супергероя заморского.
Но заслуживает ли «Колобок» той волны негатива, что вылилась на него в сети? По-моему, нет. Это вполне симпатичная история с понятной и универсальной для всех возрастов моралью «будь собой». Взять хоть смешного Ежа, почему-то считающего себя медведем. Или самого заглавного персонажа, который по ходу сюжета проделывает классическую «арку героя». Да и «злодейка» тут желает съесть Колобка совсем не ради всевластья — просто хочется стать «лучшей версией себя».
Проблема же в том, что фильм страдает родовой травмой нашего массового кинематографа: дать ответ Голливуду там, где «фабрика грез» даже не задавала вопрос. Поэтому Колобок, подобно симбиоту Веному из одноименного кино с Томом Харди, вселяется в пекаря-недотепу Тихона. Отсюда развешенные то тут, то там уши «Шрека», где схожим образом переосмыслялись мотивы «Золушки», «Белоснежки», «Красной Шапочки» и так далее.
И здесь возникает еще один парадокс. Мы постоянно хотим уделать западную поп-культуру и в поисках национальной киноидентичности берем героев своих сказок. Но чтобы они были понятны современному зрителю, пересказываем их знакомым языком блокбастеров и комиксов. А так хочется однажды примчаться в сапогах-скороходах к своему собственному. С другой стороны, это ведь тоже по-русски: кто к нам с Пауком придет — тот сами знаете.
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