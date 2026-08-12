Наверное, устранять конкурента через административный ресурс действительно неспортивно. «Ночному дозору» Тимура Бекмамбетова, который в свое время выпустили против «Человека-паука-2», голливудский оппонент не помешал завоевать аудиторию (более того, по итогам показа в России он собрал почти в два раза больше заокеанского блокбастера).

С другой стороны, «ЧП: Новый день», как и многие другие «большие» западные фильмы, пойдет у нас исключительно в «параллельном» прокате. Выпустившая его Sony Pictures еще в 2022 году помахала россиянам ручкой, приостановив официальный показ в стране всех своих фильмов (и довольно некрасиво «кинув» российские киносети на 15 актуальных на тот момент релизов, включая «Морбиуса» и «Мадам Паутину», в одностороннем порядке отозвав права). А в таком случае и взятки гладки — рыночек, как говорится, порешал.

Вместе с тем и новоиспеченный «Колобок» не то чтобы целиком нашей закваски. Он является ответвлением трилогии «Последний богатырь», которая создавалась при активном участии российской «дочки» американской корпорации «Дисней». Один из сценаристов и продюсеров Виталий Шляппо прямо говорил, что некоторые творческие решения и острые шутки представители компании зарубали, потому что те «не соответствовали бренду». Колобок тоже впервые появился на экране еще при «Диснее» — во втором фильме богатырской вселенной «Корень зла», и в целом «зашел». И тогда что-то не было флэшмобов по снижению оценок (средняя оценка «Корня зла» на «КиноПоиске» — 7,5, а последующего «Посланника тьмы», тоже с участием «кругляша» — 7,2).

Получилась парадоксальная и забавная ситуация — русский народный супергерой, переосмысленный по голливудским лекалам, подвинул супергероя заморского.