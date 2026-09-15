Холодный старт. Как Башкирия подготовилась к новому отопительному сезону

В соответствии с федеральными правилами, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне ниже +8℃. Но фактически решение о подаче тепла принимают руководители муниципалитетов.
«Мы договорились, что решение о подаче отопления самостоятельно принимает каждый муниципалитет, учитывая требования к погодному режиму и существующие регламенты», – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров.
И такие решения могут быть приняты уже в самое ближайшее время. К примеру, самой ранней датой начала отопительного сезоне в Уфе стало 17 сентября. В прошлом году подача тепла на соцобъекты и в жилые дома Башкирии началась с 25 сентября, еще до прихода первых серьезных заморозков. Такая практика позволяет избежать массовых жалоб со стороны населения и более плавно войти в холодный сезон.
По новым правилам
Подготовка к очередному отопительному сезону начинается сразу после завершения предыдущего. По данным министерства ЖКХ РБ, в 2026 году в Башкирии на подготовку жилья, соцобъектов и инженерной инфраструктуры было выделено более 4,5 миллиарда рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года. Большую часть этих средств составили ремонтные фонды предприятий жилищно-коммунального комплекса.
При этом введенные в прошлом году новые общероссийские правила обеспечения готовности к холодам предъявляют значительно более высокие требования к качеству и срокам работ.
«Число критериев оценки готовности к отопительному сезону увеличилось, в новых правилах их стало в три раза больше. К техническим критериям присоединились еще и организационные, – сообщила «Башинформу» министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Теперь оцениваются наличие персонала аварийных служб, актов гидравлических испытаний теплосетей, запасы материалов и ряд других критериев. Пройти достойно оценку и получить паспорт готовности по новым правилам стало гораздо сложнее. Ключевой ориентир – 15 сентября. До этого срока муниципалитеты обязаны подготовить и передать в министерство ЖКХ паспорта готовности к отопительному периоду. Этот документ – не просто формальность, а итоговый отчет, подтверждающий, что все коммунальные службы, теплосети и жилые дома прошли необходимые проверки».
Итоги работы
На сегодняшний день жилой фонд и коммунальный комплекс Башкирии практически готовы к подаче тепла. В рамках подготовки жилфонда проведена масштабная работа по обслуживанию внутридомовых систем. Как сообщили в министерстве ЖКХ РБ, в 15,4 тысячи многоквартирных домов выполнена промывка систем отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры прошла в 14 тысячах МКД. Кроме того, специалисты восстановили герметичность трубопроводов и соединений в 523 домах, устранив возможные утечки во время сильных нагрузок.
В сфере коммунального хозяйства акцент сделан на ремонте оборудования и сетей. Завершен ремонт 33 котлов и 49 насосов, отремонтировано 33 километра тепловых сетей. Для обеспечения бесперебойной подачи тепла подготовлены 268 передвижных источников электроснабжения.
Особое внимание уделено готовности к аварийным ситуациям. Сформировано 277 укомплектованных персоналом аварийно-восстановительных бригад, задействовано более 700 единиц спецтехники. Нормативные запасы резервного топлива составляют 18 663 тонны, что гарантирует стабильную работу котельных даже в случае форс-мажорных обстоятельств.
Технологии – в действии
Значительную помощь в подготовке к отопительному сезону и работе в условиях холодов оказывает внедрение в коммунальный комплекс новых технологий.
К примеру, в Уфе внедрена и работает система электронного моделирования устранения аварий на теплосетях. Цифровая модель системы теплоснабжения позволяет проигрывать варианты аварийных ситуаций, оценивать их последствия и подбирать оптимальные меры по ликвидации.
Для централизованного мониторинга готовности домов к отопительному сезону применяется автоматизированная информационно-измерительная система «Элдис». Она представляет собой онлайн-платформу для коммерческого и технологического учёта разных видов ресурсов: тепла, горячей и холодной воды, газа, электроэнергии. «Элдис» автоматизирует контроль счетчиков и погодозависимой автоматики, а также исключает «ручную» подготовку и рассылку отчетов по диспетчеризированным приборам учета.
Не менее важно и то, что в ходе ремонта теплосетей в Башкирии все более массово применяются трубы нового поколения с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой. По сравнению с обычными стальными они имеют целый ряд преимуществ. Главные из них – длительный срок эксплуатации – от 30 и более лет, значительное снижение теплопотерь, а также интегрированная система оперативно-диспетчерского контроля.
Другой активно используемой новинкой стали роботизированные комплексы, обследующие трубопроводы изнутри. Двигаясь в трубе, робот с помощью датчиков определяет фактическую толщину ее стенки, выявляет дефекты металла и сварных соединений. Эти данные позволяют точно оценить техническое состояние труб и при необходимости оперативно заменить изношенные участки.
Зона ответственности
Решение муниципальных властей о начале отопительного сезона не означает немедленного прихода тепла в квартиры домов. Дело в том, что централизованная система имеет определенную инерционность работы. Для подачи теплоносителя конечному потребителю требуется определенное время, зависящее от состояния насосов, трубопроводов и удаленности дома от ближайшей котельной.
Очень часто холодные батареи после начала отопительного сезона связаны с тем, что во внутридомовой системе скопился воздух, который не дает теплой воде подняться на верхние этажи. Для удаления воздуха в батареях самых верхних этажей предусмотрены специальные краны. Жители могут использовать их самостоятельно или вызвать специалиста своей управляющей компании.
Как уточнили в министерстве ЖКХ РБ, за качество теплоносителя до его поставки в границы многоквартирного дома отвечает теплоснабжающая организация. А за работу внутридомовой системы отопления несет ответственность управляющая компания, обязанная решать все вопросы, связанные с эксплуатацией здания.
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