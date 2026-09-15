Холодный старт. Как Башкирия подготовилась к новому отопительному сезону

В соответствии с федеральными правилами, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне ниже +8℃. Но фактически решение о подаче тепла принимают руководители муниципалитетов.

«Мы договорились, что решение о подаче отопления самостоятельно принимает каждый муниципалитет, учитывая требования к погодному режиму и существующие регламенты», – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров.

И такие решения могут быть приняты уже в самое ближайшее время. К примеру, самой ранней датой начала отопительного сезоне в Уфе стало 17 сентября. В прошлом году подача тепла на соцобъекты и в жилые дома Башкирии началась с 25 сентября, еще до прихода первых серьезных заморозков. Такая практика позволяет избежать массовых жалоб со стороны населения и более плавно войти в холодный сезон.

По новым правилам

Подготовка к очередному отопительному сезону начинается сразу после завершения предыдущего. По данным министерства ЖКХ РБ, в 2026 году в Башкирии на подготовку жилья, соцобъектов и инженерной инфраструктуры было выделено более 4,5 миллиарда рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года. Большую часть этих средств составили ремонтные фонды предприятий жилищно-коммунального комплекса.

При этом введенные в прошлом году новые общероссийские правила обеспечения готовности к холодам предъявляют значительно более высокие требования к качеству и срокам работ.

«Число критериев оценки готовности к отопительному сезону увеличилось, в новых правилах их стало в три раза больше. К техническим критериям присоединились еще и организационные, – сообщила «Башинформу» министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Теперь оцениваются наличие персонала аварийных служб, актов гидравлических испытаний теплосетей, запасы материалов и ряд других критериев. Пройти достойно оценку и получить паспорт готовности по новым правилам стало гораздо сложнее. Ключевой ориентир – 15 сентября. До этого срока муниципалитеты обязаны подготовить и передать в министерство ЖКХ паспорта готовности к отопительному периоду. Этот документ – не просто формальность, а итоговый отчет, подтверждающий, что все коммунальные службы, теплосети и жилые дома прошли необходимые проверки».

Итоги работы

На сегодняшний день жилой фонд и коммунальный комплекс Башкирии практически готовы к подаче тепла. В рамках подготовки жилфонда проведена масштабная работа по обслуживанию внутридомовых систем. Как сообщили в министерстве ЖКХ РБ, в 15,4 тысячи многоквартирных домов выполнена промывка систем отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры прошла в 14 тысячах МКД. Кроме того, специалисты восстановили герметичность трубопроводов и соединений в 523 домах, устранив возможные утечки во время сильных нагрузок.