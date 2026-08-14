От образования до ИИ: как Башкирия и регионы обретают цифровой суверенитет

В условиях санкционных ограничений и ухода зарубежных поставщиков системные интеграторы оказались на передовой импортозамещения. Сегодня от них требуется не просто поставлять оборудование, а выстраивать сложную инфраструктуру на отечественных решениях, подбирать аналоги, перепроектировать системы и минимизировать риски для заказчиков.

Одним из таких интеграторов является Группа компаний «Форт Диалог». Базирующаяся в Уфе компания работает с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли, промышленности и госсектора, а также участвует в цифровизации образования в Башкортостане и соседних регионах, а также развивает собственные программные продукты и вместе с Ассоциацией развития информационных технологий Башкирии (АРИТ) формирует стратегию развития ИТ-отрасли республики.

Как сегодня системные интеграторы участвуют в импортозамещении и почему их роль стала ключевой для экономики? Какие проекты в сфере образования и ИИ реализуются в Башкортостане и насколько наши вузы готовы к подготовке кадров новой формации? Подробнее об этом в интервью с генеральным директором ГК «Форт Диалог» и председателем Ассоциации развития информационных технологий РБ Кириллом Полетаевым.

— Достижение технологического суверенитета — сегодня задача № 1 для страны. Кирилл Владимирович, как в таких условиях вы перестраиваете свою работу и на чём, на ваш взгляд, сейчас необходимо концентрироваться в первую очередь?

— Технологический суверенитет сегодня — это не просто замена зарубежного оборудования на отечественное. Это, прежде всего, вопрос обеспечения цифровой непрерывности и экономической безопасности страны. Наша миссия в этих условиях эволюционировала: из классического интегратора мы стали архитекторами новой ИТ-инфраструктуры для наших заказчиков: предлагаем проверенные защищенные решения. Также прорабатываем варианты безопасной работы с использованием локальных моделей LLM. Защита информации выходит на первое место. Ведь сейчас многие сотрудники бездумно выгружают «рабочие» задачи в облачные модели. И нет никакой гарантии, что эти данные не окажутся в руках злоумышленников или конкурентов.

Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, мы также продолжаем совершенствовать свои внутренние бизнес-процессы. Использование ИИ дает новые возможности и ускоряет работу. Одна из наших основных задач на ближайшее время — это ускорить расчеты и подготовку коммерческих предложений в три раза.

— Недавно в Уфе прошла стратегическая встреча Ассоциации развития информационных технологий с региональными властями, руководителем которой вы являетесь. Какие задачи сегодня стоят перед сообществом и какая роль у неё в достижении технологической независимости региона?

— Если отвечать на вопрос о роли АРИТ, то я бы сформулировал ее так: Ассоциация сегодня — это «единый голос» ИТ-отрасли Башкортостана и мост между бизнесом и государством. Задачи перед нами стоят амбициозные. Во-первых, это синхронизация интересов. Власть формирует госпрограммы и меры поддержки, а бизнес знает реальные боли рынка. На нашей встрече мы договорились о создании соглашения между АРИТ и минцифры РБ с конкретными целями и задачами, а также дорожной картой. В настоящее время при правительстве региона сформированы три рабочие группы. Задача первой группы — цифровизация органов госуправления с применением ИИ, вторая группа специализируется на создании условий для внедрения ИИ в отраслях экономики РБ, а третья группа занимается подготовкой кадров. Мы активно участвуем в первых двух. Несмотря на жесткие финансовые ограничения бюджета, находим возможности развития, что называется, минимальными затратами достигаем значимых результатов. Так, уже ведется работа по созданию единого каталога башкирских ИТ-решений. Правительством формируются меры дополнительных льгот для разработчиков, запланирован крупный межрегиональный ИТ-форум на 7 ноября в Уфе, ну, и много еще разных инициатив. Стараемся работать в единой команде: власть и бизнес.

Я считаю, что нет задачи сделать регион технологически независимым. Это невозможно. Республика должна найти свое место, свою уникальную роль в общей цепочке создания продуктов и решений. В условиях сложного финансового положения в стране особое внимание уделяется эффективности каждого потраченного рубля. Поэтому важно не дублировать компетенции, а дополнять друг друга. Надеюсь, что регион сможет занять лидирующие позиции по таким направлениям, как цифровизация в сельском хозяйстве, медицине, нефтяной отрасли, создание геоинформационных систем и в конечном счете сможет получить цифрой двойник республики. Создание такого «двойника» позволит повысить инвестиционную привлекательность республики.

— В Уфе открыта демо-зона для школ и вузов — там есть цифровые системы безопасности, VR-лаборатории. Расскажите, как эти технологии помогают в образовании и что особенно востребовано сегодня?

— В демо-зоне нашей компании «Форт Диалог» показывают, как технологии решают реальные задачи. Цифровые системы безопасности, например, комплексы с машинным зрением, помогают школам и вузам контролировать доступ, мониторить территорию и оперативно реагировать на инциденты. А VR-лаборатории дают безопасный и наглядный опыт, то есть отрабатывают сложные или рискованные сценарии: первая помощь, химические опыты, работа с оборудованием. Сегодня образовательные учреждения активно ищут комплексные решения, которые соответствуют федеральным стандартам и делают процесс обучения современным и безопасным.

— Насколько сегодня университеты, работающие на территории Башкирии, готовы готовить кадры для ИТ-отрасли с учётом новых задач по импортозамещению?

— На мой взгляд, вузы частично готовы готовить ИТ‑кадры под задачи импортозамещения: в программы включают работу с отечественными решениями, создают профильные площадки (например, центры импортозамещения), усиливают практику. Но остаются вызовы — нехватка аналогов для узких задач, необходимость обновлять инфраструктуру и методики в российских технологиях. Сотрудничество вузов с бизнесом помогает закрывать эти пробелы за счёт реальных проектов, стажировок и совместных модулей.

В республике в ближайшее время заканчивается строительство масштабного проекта — Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. И я очень надеюсь, что кампус станет центром притяжения науки, бизнеса и государства. Использование ИИ там сможет приобрести практический смысл, как в ускорении научных расчетов или проработки гипотез, так и в использовании уже в готовых решениях.

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