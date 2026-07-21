Ветеран СВО из Башкирии завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» стартовали первые в истории Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО.
Башкирию на соревнованиях представили Валерий Алеев из Нефтекамска, уфимцы Артём Мухарямов и Радик Ильясов, Рубен Хасанов из Илишевского района и Кирилл Павлов из Аургазинского района. Все они после возвращения с передовой нашли в себе силы продолжить борьбу на спортивном поприще.
По итогам первого соревновательного дня лучший результат среди представителей республики показал Валерий Алеев. Он завоевал бронзовую медаль в метании копья.
Особого уважения заслуживает его стойкость и выдержка. Во время соревнований в секторе для метания диска он получил травму плеча, однако спортсмен не отказался от дальнейшего участия и завершил все запланированные дисциплины. Этот поступок стал ещё одним подтверждением железного характера ветеранов СВО.
Его товарищ по команде Артём Мухарямов остановился буквально в шаге от призовой тройки, заняв четвёртое место в беге на 400 метров. Остальные члены команды республики завершили свои дисциплины в первой двадцатке, продемонстрировав достойные результаты в условиях серьёзнейшей конкуренции.
Турнир собрал более 130 спортсменов из 28 регионов России, а также команду ЦСКА. Соревнования проходят при поддержке Паралимпийского комитета России и Российского спортивного фонда. На церемонии открытия участников приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярёв.
По итогам турнира 20 лучших спортсменов получат приглашение на тренировочный сбор на базе «Юг Спорт» в Сочи, где смогут продолжить подготовку к новым стартам уже под руководством опытных наставников Паралимпийского комитета России.
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