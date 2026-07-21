Ветеран СВО из Башкирии завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях

Особого уважения заслуживает его стойкость и выдержка. Во время соревнований в секторе для метания диска он получил травму плеча, однако спортсмен не отказался от дальнейшего участия и завершил все запланированные дисциплины. Этот поступок стал ещё одним подтверждением железного характера ветеранов СВО.

Его товарищ по команде Артём Мухарямов остановился буквально в шаге от призовой тройки, заняв четвёртое место в беге на 400 метров. Остальные члены команды республики завершили свои дисциплины в первой двадцатке, продемонстрировав достойные результаты в условиях серьёзнейшей конкуренции.

Турнир собрал более 130 спортсменов из 28 регионов России, а также команду ЦСКА. Соревнования проходят при поддержке Паралимпийского комитета России и Российского спортивного фонда. На церемонии открытия участников приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярёв.

По итогам турнира 20 лучших спортсменов получат приглашение на тренировочный сбор на базе «Юг Спорт» в Сочи, где смогут продолжить подготовку к новым стартам уже под руководством опытных наставников Паралимпийского комитета России.