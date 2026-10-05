В Башкирии живет династия педагогов с почти 700-летним стажем

«Мы гордимся своей династией. Наши дети идут за нами. Наша династия длиною в 643 года удлиняется с каждым годом», – именно так представляют свою семью потомки Абдулы и Хадисы Адигамовых, которые жили и трудились на благо образования детей в Башкирии еще в начале XX века.

Заложила династию педагогов Майшукур Адигамова. Она пять лет преподавала чтение и письмо в женских классах (1931-1937гг.) Затем в дело вступила ее дочь Райса Самматовна Адигамова, которая отдала педагогике 46 лет. Она окончила Темясовское педагогическое училище, после которого работала учителем в Юлукской восьмилетней школе Гафурийского района республики, Ишбердинской школе и образовательном учреждении поселка Бурибай.

«Если копнуть в историю нашего рода, очень много предков носили гордое звание педагог, учитель, наставник. И эта история начинается в начале 20 века, когда образование было доступно еще не всем и было очень мало специализированных учебных заведений. Первых воспитали в своей семье Абдулла и Хадиса Адигамовы. Они проживали в деревне Юлук 1-й Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Юлук Баймакского района Республики Башкортостан). В своей семье воспитали четырех детей: Майшукур, Магинур, Мазуна и Губайдулла, трое из которых, кроме Губайдуллы, посвятили жизнь педагогической работе», – поделились с агентством «Башинформ» потомки Адигамовых из семьи Зигангировых.