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09:28 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Башкирии живет династия педагогов с почти 700-летним стажем

Учителя в роду появились еще в начале 20 века. Их потомки продолжают труд по сей день.

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На фотографии Райса Саматовна Адигамова - педагог с 46-летним стажем.
На фотографии Райса Саматовна Адигамова - педагог с 46-летним стажем.
Фото: Предоставлено семьей Зигангировых | Личный архив семьи
Наталья Овчарук

«Мы гордимся своей династией. Наши дети идут за нами. Наша династия длиною в 643 года удлиняется с каждым годом», – именно так представляют свою семью потомки Абдулы и Хадисы Адигамовых, которые жили и трудились на благо образования детей в Башкирии еще в начале XX века.

Заложила династию педагогов Майшукур Адигамова. Она пять лет преподавала чтение и письмо в женских классах (1931-1937гг.) Затем в дело вступила ее дочь Райса Самматовна Адигамова, которая отдала педагогике 46 лет. Она окончила Темясовское педагогическое училище, после которого работала учителем в Юлукской восьмилетней школе Гафурийского района республики, Ишбердинской школе и образовательном учреждении поселка Бурибай.

«Если копнуть в историю нашего рода, очень много предков носили гордое звание педагог, учитель, наставник. И эта история начинается в начале 20 века, когда образование было доступно еще не всем и было очень мало специализированных учебных заведений. Первых воспитали в своей семье Абдулла и Хадиса Адигамовы. Они проживали в деревне Юлук 1-й Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Юлук Баймакского района Республики Башкортостан). В своей семье воспитали четырех детей: Майшукур, Магинур, Мазуна и Губайдулла, трое из которых, кроме Губайдуллы, посвятили жизнь педагогической работе», – поделились с агентством «Башинформ» потомки Адигамовых из семьи Зигангировых.

Педагогическая династия Адигамовых
Педагогическая династия Адигамовых
Фото: Предоставлено семьей | Личный архив

Сегодня династия имеет в своем древе двух кандидатов наук — Юнира Саматовича Адигамова и Юлию Данияровну Мамбетову; двух заслуженных учителей Башкортостана Адигамовых Юнира Саматовича и Мазуну Саматовну; двух отличников народного просвещения России — Юнира Саматовича и Гузель Рауфовну Хайруллину; почетного работника воспитания и просвещения Гульнару Маратовну Зигангирову; двух отличников образования РБ Гульнару Зигангирову и Динару Янтурину; одного почетного работника в сфере образования России Динару Янтурину; одного почетного работника образования РФ Гульназиру Радмировну Ишьярову и обладателя гранта Главы Башкирии молодым педагогам Дилю Данияровну Магафурову.

Заслуженный учитель Башкортостана Юнир Адигамов
Гульнара Маратовна отдала педагогическому делу 37 лет официально и продолжает помогать молодым коллегам.
Алия Маннапова пока последний представитель педагогической династии. Работает учителем информатики.
Заслуженный учитель Башкортостана Юнир Адигамов
Фото: Предоставлено семьей Зигангировых | Личный архив
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«Мой муж детям как-то сказал: „Выбирайте любую профессию, кроме учителя!“. А я никогда не указывала детям на их будущее. Но так вышло, что наши две дочери — педагоги с 13-летним и 11-летним стажем. Сын еще получает высшее образование. Также у меня есть две внучки, которые уже смотрят в сторону педагогического образования», — рассказала отличник образования Республики Башкортостан Гульнара Зигангирова, которая 37 лет жизни отдала воспитанию малышей в детских садах Сибая.

Главное правило педагогической династии Адигамовых — любить детей и стремиться к знаниям самим.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии продолжается прием заявок на XIV Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия».

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