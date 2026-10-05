В Башкирии открыли движение на трассе Уфа – Инзер – Белорецк

В 15.00 по местному времени сняли ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на участке автодороги Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Движение восстановили на всем протяжении участка с 67-го по 222-й километр, проходящего по территории Архангельского и Белорецкого районов.

Напомним, ограничение было введено сегодня утром и продлевалось в течение дня в связи с неблагоприятными погодными условиями — снегопадом, ветром и гололедом. В настоящее время, согласно данным дорожных служб, состояние трассы позволяет обеспечить безопасное прохождение транспорта.

Ограничений на трассах республики нет.