На трассе Уфа – Инзер – Белорецк вновь продлили ограничение движения

Ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на участке автодороги Уфа – Инзер – Белорецк продлили до 15.00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Мера действует на участке с 67-го по 222-й километр, проходящем по территории Архангельского и Белорецкого районов. Ограничение было введено сегодня утром в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий: сильным снегопадом, ветром, гололедом и плохой видимостью.

Изначально планировалось открыть трассу в 13.00, однако дорожные службы приняли решение продлить запрет из-за сохраняющейся опасности.