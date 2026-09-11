«Кузнецы добрых дел»: в Уфе представили лучшие идеи проекта «Атайсал»

В уфимском конгресс-холле проходит V форум «Ватан көсө — сила Отечества» с насыщенной программой. В первой половине дня работали восемь тематических площадок, посвящённых укреплению землячеств, поддержке участников СВО, сохранению культурного кода и родного языка, а также развитию местных инициатив и молодёжного потенциала.
На открытой дискуссионной площадке «Атайсал. Сила Отечества» наградили представителей районов и городов, принимавших активное участие в проекте. Церемония показала: если в первые годы инициативы исходили в основном от меценатов и именитых жителей Башкирии, то к пятому году свой вклад в развитие малой родины стали вносить обычные жители, от мала до велика.
К примеру, 11-классник из Бирска Артур Набиев регулярно помогает бойцам СВО. Школьник не тратит карманные деньги, копит все подаренные средства и покупает на них военнослужащим всё необходимое. Летом нашёл подработку, чтобы сумма для поддержки была более весомой.
«Отправлять гуманитарную помощь бойцам меня сподвигнул пример отца. Он с первых дней специальной военной операции переводит деньги на помощь нашим бойцам. И уже третий год я тоже помогаю формировать гуманитарные конвои. Отправил уже более 500 махровых носков и перчаток, более 200 окопных свечей, продукты питания и бытовую химию. Первое время было тяжело, не понимал, что может понадобиться бойцам, а что окажется лишним. Теперь формировать посылки гораздо быстрее», — поделился с корреспондентом «Башинформа» юный волонтёр.
Весь зал стоя аплодировал незрячему Павлу Сафонову из Кумертау. Мужчина создал отряд волонтёров «Слепой десант», состоящий из слабовидящих людей. Активисты сплели уже более 490 метров маскировочных сетей и передали их на передовую.
«В годы Великой Отечественной войны семь незрячих добровольцев принимали участие в обороне Ленинграда. Служили "слухачами", выслушивали моторы самолётов и предупреждали солдат о предстоящей воздушной атаке, а также плели маскировочные сети. Мы просто следуем их примеру. Мы обязательно победим», — сказал со сцены Павел Сафонов.
Житель деревни Сарышево Альшеевского района Мусавир Валиахметов рассказал, что «Атайсал» для его односельчан стал большим общим делом. Сарышевцы не стали ждать помощи со стороны и поддержки от меценатов, решили улучшать жизнь своими силами. Собрали деньги, установили стелу участникам Великой Отечественной войны, восстановили мечеть, отремонтировали водонапорную башню, сейчас строят хозяйственный блок на кладбище.
«Каждый вносит посильную помощь, потому что мы поняли: вместе можем многое», — подытожил собеседник «Башинформа».
Байгильдинский сельсовет Нуримановского района стал рекордсменом по количеству реализованных проектов за год — их было 43. Глава сельского поселения Гульназ Марданова подчеркнула: всё чаще с инициативой выходят рядовые жители.
«Общими усилиями подготовили хоккейную коробку, делаем волейбольную площадку, активно формируем гуманитарные конвои для участников спецоперации, смогли собрать деньги и купить автомобиль для наших бойцов, тепловизоры и квадрокоптеры. И это всё силами местных жителей. Я очень благодарна землякам за такую активность и поддержку», — подчеркнула она.
Кузнец и активный участник проекта из Аскинского района Эдуард Тимергалин назвал сторонников «Атайсала» кузнецами добрых дел. Благотворитель считает, что изменить жизнь в республике под силу каждому.
«Участники проекта — это люди, которые приносят добро в республику, в деревню, в дом, наполняя сердца любовью. Если кто-то находился в угнетённом состоянии, а один из нас, атайсаловцев, помог — его сердце станет добрее, он поймёт, что не один. Не обязательно совершать великие дела. Быть частью проекта — значит помочь ближнему. Покрасить забор соседу, привезти дрова или нарубить их для одинокого пожилого человека, поддержать многодетную семью. Мы не знаем, сколько каждому отведено жить. Поэтому пока есть возможность, нужно делать добрые дела», — считает Эдуард Тимергалин.
Напомним, с инициативой запуска «Атайсала» в 2021 году выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Изначально предполагалось, что помогать малой родине будут выходцы Башкирии, добившиеся успеха на ниве госслужбы или в сфере предпринимательства. Но за пять лет проект стал по-настоящему народным движением. Школьники, незрячие волонтёры, жители деревень — все они доказывают: добрые дела не требуют громких слов и больших бюджетов.
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