«Кузнецы добрых дел»: в Уфе представили лучшие идеи проекта «Атайсал»

В уфимском конгресс-холле проходит V форум «Ватан көсө — сила Отечества» с насыщенной программой. В первой половине дня работали восемь тематических площадок, посвящённых укреплению землячеств, поддержке участников СВО, сохранению культурного кода и родного языка, а также развитию местных инициатив и молодёжного потенциала.

На открытой дискуссионной площадке «Атайсал. Сила Отечества» наградили представителей районов и городов, принимавших активное участие в проекте. Церемония показала: если в первые годы инициативы исходили в основном от меценатов и именитых жителей Башкирии, то к пятому году свой вклад в развитие малой родины стали вносить обычные жители, от мала до велика.

К примеру, 11-классник из Бирска Артур Набиев регулярно помогает бойцам СВО. Школьник не тратит карманные деньги, копит все подаренные средства и покупает на них военнослужащим всё необходимое. Летом нашёл подработку, чтобы сумма для поддержки была более весомой.

«Отправлять гуманитарную помощь бойцам меня сподвигнул пример отца. Он с первых дней специальной военной операции переводит деньги на помощь нашим бойцам. И уже третий год я тоже помогаю формировать гуманитарные конвои. Отправил уже более 500 махровых носков и перчаток, более 200 окопных свечей, продукты питания и бытовую химию. Первое время было тяжело, не понимал, что может понадобиться бойцам, а что окажется лишним. Теперь формировать посылки гораздо быстрее», — поделился с корреспондентом «Башинформа» юный волонтёр.