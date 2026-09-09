Эксперт назвала идеальное «окошко» для посадки сада в Башкирии

На фоне затяжной тёплой осени эксперты называют период с 5 сентября по 10 октября идеальным окном для осенней посадки плодовых деревьев, кустарников и клубники в Башкирии.
В интервью «Башинформу» ведущий специалист Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина рассказала, какие сорта лучше приживаются в условиях башкирского лета и часто морозной зимы, почему августовская посадка клубники дает фору весенней на целый месяц, как избежать частых ошибок садоводов и, конечно, назовет главную формулу успеха: смотреть не на размер саженца, а на его корни. Все подробности - в нашем интервью.
— Энже Ревилевна, мы все знаем, что в начале лета Чишминский плодоовощной питомник начинает всеми ожидаемую работу по сбору и самосбору клубники. Что сегодня происходит в питомнике?
— Сейчас у нас в самом разгаре сбор урожая яблок. Сады благоухают, а тяжелые ветки от яблок гнутся к земле. И это не просто сезон, а настоящее начало новой эры башкирского садоводства, башкирских яблок. Мы районировали новые, теперь уже можно сказать, местные сорта, которые уверенно теснят южных конкурентов.
— Какие культуры вы считаете самыми надежными для осенней посадки в условиях Башкирии и почему именно они лучше приживаются?
— Всегда советую садоводам отдавать предпочтение районированным сортам. Они адаптированы к нашим морозам, короткому лету и особенностям почвы. Влажная сентябрьская земля — это идеальные условия для корневой системы, она быстро активизируется и не страдает от летней засухи.
Из яблонь рекомендую проверенные временем сорта: «Антоновку», «Уральский наливной», «Башкирский красавец». Из новинок и уже хорошо себя зарекомендовавших — «Куйбышевское» и «Жигулевское». Последний сорт особенно ценю за крупные, ароматные плоды и стабильную зимостойкость.
Для груш выбирайте «Розовый бочонок», «Северянку» или «Красулю» — они успевают вызреть до холодов и легко укореняются.
— Что из плодовых деревьев и кустарников вы особенно рекомендуете для посадки именно в этом сезоне? И на какие сорта из вашего питомника стоит обратить внимание?
— В этом году прогнозируют теплую и затяжную осень, что идеально подходит для двух-трехлетних саженцев с закрытой корневой системой. Из деревьев я бы выделила «Северный синап» и «Кутузовец» — они растут медленно, но без проблем переносят даже малоснежные зимы. Из кустарников обратите внимание на смородину «Диковинка» и «Черный жемчуг», а также крыжовник «Грушенька» — они вступают в плодоношение уже на второй год и устойчивы к болезням.
В Чишминском питомнике советую присмотреться к яблоневым сортам «Лобо» и «Куйбышевское». У них отличная вызревшая древесина и мощные мочковатые корни. Такие саженцы весной пробуждаются первыми. Специально выращиваем их в местных условиях, исключая южную пересортицу.
— Если мы говорим, про осеннюю посадку клубники, насколько она оправдана? В каких случаях она лучше весенней?
— Более чем оправдана. В нашем питомнике мы высаживаем саженцы клубники в августе, и это дает фору в целый месяц. Теплая и влажная почва позволяет корневой системе развиться до самых заморозков. К весне такой куст становится мощным, не боится возвратных холодов, а ягода появляется на две-три недели раньше, чем при весенней посадке. Единственное условие — успеть до середины сентября, чтобы у саженца было минимум три недели на укоренение.
— Какие сорта клубники посоветуете для Башкирии и как помочь им перезимовать?
— Для наших широт рекомендую отечественные сорта — «Осокорянку» и «Витязь». Они неприхотливы и не требуют интенсивной химической защиты. Импортные крупноплодные гибриды, например, «Кимберли» или «Мурано», без регулярных подкормок и обработок рискуют вымерзнуть или выпреть.
Отечественные сорта сажайте по схеме 30 на 60 сантиметров, не загущая посадки. После посадки обязательно полейте и замульчируйте сухим торфом или опилками слоем 5–7 сантиметров. Удалите старые листья — это снизит испарение влаги и послужит профилактикой грибных заболеваний. Укрывать на зиму советую только в случае очень малоснежной зимы, используя легкий нетканый материал (полипропиленовое волокно), но не пленку.
— Расскажите про совместимость культур. Что с чем не дружит в саду?
— Многие садоводы высаживают растения хаотично, не учитывая взаимное влияние, и потом урожай не радует. Яблоня довольно терпима, однако ее корневая система угнетается рядом со смородиной, барбарисом, калиной и сиренью. Груша, напротив, хорошо соседствует с рябиной, которая способствует опылению, но не переносит близости сливы и тех же кустарников. Вишня предпочитает одиночество. Рекомендую отводить для вишни отдельное место, подальше от яблонь и груш, иначе вместо крупных сладких ягод вы будете собирать только кислую мелочь.
— Назовите несколько самых важных правил осенней посадки. Какие ошибки вы видите чаще всего?
— Правил несколько, но я выделю три ключевых. Первое — корни саженца должны быть влажными. Если они подсохли, замочите их в воде на сутки — иначе растение не тронется в рост весной. Второе — место прививки должно возвышаться над уровнем почвы на 2–3 сантиметра. При заглублении кора начнет подпревать, и деревце погибнет. Третье — посадочную яму готовьте за месяц, чтобы грунт осел, а внесенные удобрения равномерно распределились.
Самые частые ошибки — это покупка южных саженцев на рынках, которые гарантированно вымерзают, а также посадка без опорного колышка. Ветер раскачивает корни, и они не приживаются. И еще: не кладите в яму свежий навоз, используйте только перепревшую органику.
— В какие сроки лучше сажать осенью в Башкирии и как погода влияет на даты?
— Для клубники оптимальный период — август и первая декада сентября. Позже сажать не стоит — растение не успеет укорениться.
Плодовые деревья высаживают в сентябре, максимум до первой декады октября. Если октябрь выдается теплым, можно сдвинуть срок до 15-го числа, но рисковать не советую.
Всегда ориентируюсь на долгосрочный прогноз, до наступления устойчивых морозов, примерно до минус пяти градусов, должно оставаться не менее трех недель. В этом сезоне, по моим оценкам, идеальное окно — с 5 сентября по 10 октября.
— Если бы вы дали один-единственный совет новичку, который впервые сажает сад осенью, что бы это было?
— Мой главный совет — не гонитесь за красивым названием или крупным размером саженца. В первую очередь смотрите на корни. Берите за правило покупать посадочный материал только в местных питомниках. У районированного растения корни должны быть мочковатыми, светлыми на срезе и без наростов. Маленький, но адаптированный местный саженец переживет зиму с гарантией, а огромный южный красавец — нет. Приезжайте к нам в Чишмы — мы всегда покажем, как правильно выбирать, и при необходимости поможем даже с посадкой.
Желаю вам крепких корней и обильных урожаев!
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