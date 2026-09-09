Эксперт назвала идеальное «окошко» для посадки сада в Башкирии

В Чишминском питомнике советую присмотреться к яблоневым сортам «Лобо» и «Куйбышевское». У них отличная вызревшая древесина и мощные мочковатые корни. Такие саженцы весной пробуждаются первыми. Специально выращиваем их в местных условиях, исключая южную пересортицу.

— Если мы говорим, про осеннюю посадку клубники, насколько она оправдана? В каких случаях она лучше весенней?

— Более чем оправдана. В нашем питомнике мы высаживаем саженцы клубники в августе, и это дает фору в целый месяц. Теплая и влажная почва позволяет корневой системе развиться до самых заморозков. К весне такой куст становится мощным, не боится возвратных холодов, а ягода появляется на две-три недели раньше, чем при весенней посадке. Единственное условие — успеть до середины сентября, чтобы у саженца было минимум три недели на укоренение.

— Какие сорта клубники посоветуете для Башкирии и как помочь им перезимовать?

— Для наших широт рекомендую отечественные сорта — «Осокорянку» и «Витязь». Они неприхотливы и не требуют интенсивной химической защиты. Импортные крупноплодные гибриды, например, «Кимберли» или «Мурано», без регулярных подкормок и обработок рискуют вымерзнуть или выпреть.

Отечественные сорта сажайте по схеме 30 на 60 сантиметров, не загущая посадки. После посадки обязательно полейте и замульчируйте сухим торфом или опилками слоем 5–7 сантиметров. Удалите старые листья — это снизит испарение влаги и послужит профилактикой грибных заболеваний. Укрывать на зиму советую только в случае очень малоснежной зимы, используя легкий нетканый материал (полипропиленовое волокно), но не пленку.

— Расскажите про совместимость культур. Что с чем не дружит в саду?

— Многие садоводы высаживают растения хаотично, не учитывая взаимное влияние, и потом урожай не радует. Яблоня довольно терпима, однако ее корневая система угнетается рядом со смородиной, барбарисом, калиной и сиренью. Груша, напротив, хорошо соседствует с рябиной, которая способствует опылению, но не переносит близости сливы и тех же кустарников. Вишня предпочитает одиночество. Рекомендую отводить для вишни отдельное место, подальше от яблонь и груш, иначе вместо крупных сладких ягод вы будете собирать только кислую мелочь.

— Назовите несколько самых важных правил осенней посадки. Какие ошибки вы видите чаще всего?

— Правил несколько, но я выделю три ключевых. Первое — корни саженца должны быть влажными. Если они подсохли, замочите их в воде на сутки — иначе растение не тронется в рост весной. Второе — место прививки должно возвышаться над уровнем почвы на 2–3 сантиметра. При заглублении кора начнет подпревать, и деревце погибнет. Третье — посадочную яму готовьте за месяц, чтобы грунт осел, а внесенные удобрения равномерно распределились.

Самые частые ошибки — это покупка южных саженцев на рынках, которые гарантированно вымерзают, а также посадка без опорного колышка. Ветер раскачивает корни, и они не приживаются. И еще: не кладите в яму свежий навоз, используйте только перепревшую органику.

— В какие сроки лучше сажать осенью в Башкирии и как погода влияет на даты?

— Для клубники оптимальный период — август и первая декада сентября. Позже сажать не стоит — растение не успеет укорениться.