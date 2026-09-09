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09:00 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Эксперт назвала идеальное «окошко» для посадки сада в Башкирии

В Башкирии, равно как и в большинстве других регионов России, завершается сбор урожая яблок. Районированные сорта, выведенные в местных условиях, уверенно теснят южных конкурентов.

Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива
Галина Бахшиева

На фоне затяжной тёплой осени эксперты называют период с 5 сентября по 10 октября идеальным окном для осенней посадки плодовых деревьев, кустарников и клубники в Башкирии.

В интервью «Башинформу» ведущий специалист Чишминского плодоовощного питомника Энже Ахмадуллина рассказала, какие сорта лучше приживаются в условиях башкирского лета и часто морозной зимы, почему августовская посадка клубники дает фору весенней на целый месяц, как избежать частых ошибок садоводов и, конечно, назовет главную формулу успеха: смотреть не на размер саженца, а на его корни. Все подробности - в нашем интервью.

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива

— Энже Ревилевна, мы все знаем, что в начале лета Чишминский плодоовощной питомник начинает всеми ожидаемую работу по сбору и самосбору клубники. Что сегодня происходит в питомнике?

— Сейчас у нас в самом разгаре сбор урожая яблок. Сады благоухают, а тяжелые ветки от яблок гнутся к земле. И это не просто сезон, а настоящее начало новой эры башкирского садоводства, башкирских яблок. Мы районировали новые, теперь уже можно сказать, местные сорта, которые уверенно теснят южных конкурентов.

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива
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— Какие культуры вы считаете самыми надежными для осенней посадки в условиях Башкирии и почему именно они лучше приживаются?

— Всегда советую садоводам отдавать предпочтение районированным сортам. Они адаптированы к нашим морозам, короткому лету и особенностям почвы. Влажная сентябрьская земля — это идеальные условия для корневой системы, она быстро активизируется и не страдает от летней засухи.

Из яблонь рекомендую проверенные временем сорта: «Антоновку», «Уральский наливной», «Башкирский красавец». Из новинок и уже хорошо себя зарекомендовавших — «Куйбышевское» и «Жигулевское». Последний сорт особенно ценю за крупные, ароматные плоды и стабильную зимостойкость.

Для груш выбирайте «Розовый бочонок», «Северянку» или «Красулю» — они успевают вызреть до холодов и легко укореняются.

— Что из плодовых деревьев и кустарников вы особенно рекомендуете для посадки именно в этом сезоне? И на какие сорта из вашего питомника стоит обратить внимание?

— В этом году прогнозируют теплую и затяжную осень, что идеально подходит для двух-трехлетних саженцев с закрытой корневой системой. Из деревьев я бы выделила «Северный синап» и «Кутузовец» — они растут медленно, но без проблем переносят даже малоснежные зимы. Из кустарников обратите внимание на смородину «Диковинка» и «Черный жемчуг», а также крыжовник «Грушенька» — они вступают в плодоношение уже на второй год и устойчивы к болезням.

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива

В Чишминском питомнике советую присмотреться к яблоневым сортам «Лобо» и «Куйбышевское». У них отличная вызревшая древесина и мощные мочковатые корни. Такие саженцы весной пробуждаются первыми. Специально выращиваем их в местных условиях, исключая южную пересортицу.

— Если мы говорим, про осеннюю посадку клубники, насколько она оправдана? В каких случаях она лучше весенней?

— Более чем оправдана. В нашем питомнике мы высаживаем саженцы клубники в августе, и это дает фору в целый месяц. Теплая и влажная почва позволяет корневой системе развиться до самых заморозков. К весне такой куст становится мощным, не боится возвратных холодов, а ягода появляется на две-три недели раньше, чем при весенней посадке. Единственное условие — успеть до середины сентября, чтобы у саженца было минимум три недели на укоренение.

— Какие сорта клубники посоветуете для Башкирии и как помочь им перезимовать?

— Для наших широт рекомендую отечественные сорта — «Осокорянку» и «Витязь». Они неприхотливы и не требуют интенсивной химической защиты. Импортные крупноплодные гибриды, например, «Кимберли» или «Мурано», без регулярных подкормок и обработок рискуют вымерзнуть или выпреть.

Отечественные сорта сажайте по схеме 30 на 60 сантиметров, не загущая посадки. После посадки обязательно полейте и замульчируйте сухим торфом или опилками слоем 5–7 сантиметров. Удалите старые листья — это снизит испарение влаги и послужит профилактикой грибных заболеваний. Укрывать на зиму советую только в случае очень малоснежной зимы, используя легкий нетканый материал (полипропиленовое волокно), но не пленку.

— Расскажите про совместимость культур. Что с чем не дружит в саду?

— Многие садоводы высаживают растения хаотично, не учитывая взаимное влияние, и потом урожай не радует. Яблоня довольно терпима, однако ее корневая система угнетается рядом со смородиной, барбарисом, калиной и сиренью. Груша, напротив, хорошо соседствует с рябиной, которая способствует опылению, но не переносит близости сливы и тех же кустарников. Вишня предпочитает одиночество. Рекомендую отводить для вишни отдельное место, подальше от яблонь и груш, иначе вместо крупных сладких ягод вы будете собирать только кислую мелочь.

— Назовите несколько самых важных правил осенней посадки. Какие ошибки вы видите чаще всего?

— Правил несколько, но я выделю три ключевых. Первое — корни саженца должны быть влажными. Если они подсохли, замочите их в воде на сутки — иначе растение не тронется в рост весной. Второе — место прививки должно возвышаться над уровнем почвы на 2–3 сантиметра. При заглублении кора начнет подпревать, и деревце погибнет. Третье — посадочную яму готовьте за месяц, чтобы грунт осел, а внесенные удобрения равномерно распределились.

Самые частые ошибки — это покупка южных саженцев на рынках, которые гарантированно вымерзают, а также посадка без опорного колышка. Ветер раскачивает корни, и они не приживаются. И еще: не кладите в яму свежий навоз, используйте только перепревшую органику.

— В какие сроки лучше сажать осенью в Башкирии и как погода влияет на даты?

— Для клубники оптимальный период — август и первая декада сентября. Позже сажать не стоит — растение не успеет укорениться.

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива

Плодовые деревья высаживают в сентябре, максимум до первой декады октября. Если октябрь выдается теплым, можно сдвинуть срок до 15-го числа, но рисковать не советую.

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива

Всегда ориентируюсь на долгосрочный прогноз, до наступления устойчивых морозов, примерно до минус пяти градусов, должно оставаться не менее трех недель. В этом сезоне, по моим оценкам, идеальное окно — с 5 сентября по 10 октября.

— Если бы вы дали один-единственный совет новичку, который впервые сажает сад осенью, что бы это было?

— Мой главный совет — не гонитесь за красивым названием или крупным размером саженца. В первую очередь смотрите на корни. Берите за правило покупать посадочный материал только в местных питомниках. У районированного растения корни должны быть мочковатыми, светлыми на срезе и без наростов. Маленький, но адаптированный местный саженец переживет зиму с гарантией, а огромный южный красавец — нет. Приезжайте к нам в Чишмы — мы всегда покажем, как правильно выбирать, и при необходимости поможем даже с посадкой.

Желаю вам крепких корней и обильных урожаев!

Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова из личного архива
Фото: Энже Ахмадуллина, Алина Ишмухаметова | из личного архива
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