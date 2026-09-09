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09:57 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Дворец для детей

2 сентября 1958 года газета «Советская Башкирия» разместила большой репортаж об открытии в Уфе Дворца пионеров и школьников. Корреспондент рассказал о радости детей, о высокопоставленных гостях и много ещё о чём. Ни слова не было только о том, как собственно дворец строился и что было раньше на его месте.

1987
Фото: Валерий Шахов | личный архив
Иван Вавилов

До самого конца позапрошлого века граница Уфы проходила по улице Богородской (ныне Революционной), хотя уже десять с лишним лет существовала Северная слобода. Сразу за чертой города Уфы располагалось Ивановское кладбище, на котором были похоронены многие именитые уфимцы, был там и семейный склеп семьи живописца Михаила Нестерова. Примерно в те же годы, как Северную слободу включили в состав города, кладбище было закрыто, между ним и Солдатским озером разбили парк Попечительства о трезвости (ныне парк им. И. Якутова).

А в 1920-е годы началось разорение кладбища, возможно, немалую роль в этом сыграло то, что оно считалось дворянским. Затем постепенно его территорию начали застраивать. В начале 30-х годов прошлого века со стороны нынешней ул. Ленина появились два трёхэтажных дома, в середине 50-х – хлебозавод. В мае 1956 года правительство республики приняло решение построить на месте бывшего кладбища Дом пионеров…

Первый в СССР Дом пионеров открылся в апреле 1923 года в Москве. А в 1936 году появился и Уфимский дом пионеров, он занял левое крыло здания бывшего Коммерческого училища, выстроенного в 1910–1912 годах. Под одной крышей с ним работали Театр юного зрителя и радиокомитет, было тесно, в связи с чем появились планы надстройки здания. Но в октябре 1941 года детей и театр выселили, а их помещения занял эвакуированный из Москвы Исполком Коминтерна. В 1943 году здание предоставили эвакуированному ещё в начале войны из Рыбинска авиационному институту. А Дому пионеров сначала была выделена комната в доме по улице Кирова, 37, в 1943 году он находился в здании по ул. Гоголя, 34. В 1949-м ему был предоставлен 2-й этаж Дома комсомольского просвещения (в корпусе №6 по улице К. Маркса – на базарной площади). Учреждение кочевало из одного плохо приспособленного помещения в другое…

Валерий Шахов личный архив 1987
Валерий Шахов ИА «Башинформ» 2026
1987
Фото: Валерий Шахов | личный архив
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Новое здание Дома пионеров возводилось по проекту, разработанному архитекторами Рязанского облпроекта (в нашей стране было выстроено несколько таких зданий). С самого начала строительства его начали называть Дворцом пионеров: в здании с полезной площадью в 4844 кв. метра (на улице К. Маркса Дом пионеров занимал 300 кв. м) были предусмотрены зрительный зал на 500 человек, лекционный – на 100 человек, а также спортивный, танцевальный и читальный залы, 23 различных рабочих кабинета и 3 мастерские. Нашлись помещения и для комнаты сказок, зимнего сада, тира и др.

В 1967 году в память о посещении Дворца пионеров Владимиром Михайловичем Комаровым дворцу было присвоено имя лётчика-космонавта. В наши дни учреждение при сохранившихся первоначальных функциях именуется Уфимским городским дворцом детского творчества имени В.М. Комарова.

Анатолий Чечуха

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