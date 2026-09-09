Дворец для детей

До самого конца позапрошлого века граница Уфы проходила по улице Богородской (ныне Революционной), хотя уже десять с лишним лет существовала Северная слобода. Сразу за чертой города Уфы располагалось Ивановское кладбище, на котором были похоронены многие именитые уфимцы, был там и семейный склеп семьи живописца Михаила Нестерова. Примерно в те же годы, как Северную слободу включили в состав города, кладбище было закрыто, между ним и Солдатским озером разбили парк Попечительства о трезвости (ныне парк им. И. Якутова).

А в 1920-е годы началось разорение кладбища, возможно, немалую роль в этом сыграло то, что оно считалось дворянским. Затем постепенно его территорию начали застраивать. В начале 30-х годов прошлого века со стороны нынешней ул. Ленина появились два трёхэтажных дома, в середине 50-х – хлебозавод. В мае 1956 года правительство республики приняло решение построить на месте бывшего кладбища Дом пионеров…

Первый в СССР Дом пионеров открылся в апреле 1923 года в Москве. А в 1936 году появился и Уфимский дом пионеров, он занял левое крыло здания бывшего Коммерческого училища, выстроенного в 1910–1912 годах. Под одной крышей с ним работали Театр юного зрителя и радиокомитет, было тесно, в связи с чем появились планы надстройки здания. Но в октябре 1941 года детей и театр выселили, а их помещения занял эвакуированный из Москвы Исполком Коминтерна. В 1943 году здание предоставили эвакуированному ещё в начале войны из Рыбинска авиационному институту. А Дому пионеров сначала была выделена комната в доме по улице Кирова, 37, в 1943 году он находился в здании по ул. Гоголя, 34. В 1949-м ему был предоставлен 2-й этаж Дома комсомольского просвещения (в корпусе №6 по улице К. Маркса – на базарной площади). Учреждение кочевало из одного плохо приспособленного помещения в другое…