Имам из Башкирии строит первую Соборную мечеть на Дальнем Востоке

— Как вам удалось преодолеть эти проблемы? За все годы вашей работы поменялось отношение местных жителей к исламу?

— Действительно, постоянное напряжение и негатив подавляли наше настроение. Но постепенно ситуация начала меняться. Мы нашли контакты с местными властями, общественниками, с русской православной церковью. Расширяя окружение, появились первые результаты. Мы начали проводить форумы, которые назывались «Ислам на Дальнем Востоке», совместно с историками выпустили книгу «История мусульман Дальнего Востока», чтобы открыть глаза всему дальневосточному населению на то, что эти регионы осваивались и строились совместно с мусульманскими и иными религиозными представителями из Башкирии, Татарстана и Дагестана. В 2016 году мероприятия посетил Верховный муфтий Талгат Таджуддин. Также мы создали планы по развитию каждого из субъектов региона — Магадан, Сахалин, Еврейский автономный округ, Приморье. Открылись молельные комнаты, медресе, на сегодняшний день эта работа продолжается.

— Как я знаю, сейчас в Хабаровске строится Соборная мечеть. Но в интернете немало информации о том, что некоторые хабаровчане выступали против строительства мечети.

— В 2016 после приезда Верховного муфтия Талгата Таджуддина мы получили участок для строительства мечети. Но мы понимали, что регион далёкий от наших мусульманских республик. Было непросто, поэтому мы решили не торопиться со строительством мечети. Сначала нужно было утвердить ислам в регионе как созидательную часть общества. В последующие четыре года мы активно развивали ислам. Мы наладили сотрудничество с правительством Хабаровского края, УФСИНом, Министерством обороны, общественниками и православной церковью. В 2015 году мы зарегистрировали Духовное управление мусульман Дальнего Востока. Его единственным учредителем является Центральное духовное управление мусульман России, таких организаций в стране нет больше. Документальную часть мы завершили к 2023 году. На это ушло более 10 миллионов рублей, и мы использовали собственные средства. Действительно, некоторые местные жители выступали против строительства мечети, даже собирали подписи и проводили митинги. Но благодаря поддержке местных властей в 2023 году нам удалось получить разрешение на строительство. В этом проекте участвуют многие регионы страны, в том числе и Башкирия.

Стены мечети построены, сейчас к зиме готовим купол и окна мечети. В 2028 году планируем завершить строительство и торжественно открыть первую дальневосточную Соборную мечеть в Хабаровске. Почему первое? Потому что это самое крупное мусульманское религиозное сооружение на востоке России. В таких городах, как Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский, пока нет подобных мечетей. Этот проект важен для всех мусульман России. Он способствует развитию ислама на Дальнем Востоке.

— До этого вы несколько раз ездили в зону СВО, благословили несколько мечетей на передовой, какую помощь оказывает сегодня стране ваша община?

— Как я уже сказал, нами подписан договор с Минобороны России. В 2018 году один из наших сотрудников вошёл в состав штаба Восточного военного округа. С началом спецоперации духовенство тесно работает со штабом военного округа. Из нашего региона в зону СВО отправились 8 полковых имамов, заключили контракт с Минобороны. Начальник управления — мой заместитель, уроженец Башкирии Идрис Камалиддин. В данный момент он находится за ленточкой, проводит работы с духовными наставниками бойцов, контролирует работу часовни, храмов. Только в 2025 году мы построили десять блиндажных мечетей во всех направлениях территории спецоперации, на открытии 2-3-х из них я сам лично участвовал. Каждые полгода я выезжаю на передовую, работаю с солдатами. Особое внимание уделяется духовному настрою наших бойцов. Помимо этого, оказывается гуманитарная помощь.