Стрельцы-молодцы. Как история Бирска привлекла в Башкирию тысячи туристов

Исторический парк «Бирская крепость» принял большой фестиваль «Бирская старина» — событие, которое давно переросло статус локального праздника и стало одной из главных визитных карточек событийного туризма не только Башкортостана, но и всей России.

В этом году фестиваль собрал порядка 150 реконструкторов из 11 регионов страны, более 35 мастеров-ремесленников и фольклорные коллективы. Зрители были свидетелями масштабной реконструкции сразу четырех исторических эпох — от раннего Средневековья и основания Бирской крепости до событий XX века. Высокий уровень организации не раз отмечался на федеральном уровне: фестиваль дважды становился лауреатом международной премии Russian Event Awards.

«Фестиваль „Бирская старина“ — абсолютно самостоятельная общественная инициатива. И вот такие удивительные люди, наверное, и являются основой нации. Они восстанавливают сражения, воссоздают костюмы, оружие, быт того времени. Очень интересно на самом деле. За два дня здесь побывало около 10 тысяч человек, причём это не только местные жители, сюда приезжают и из Уфы, других регионов, даже иностранцы были», — прокомментировал Глава республики Радий Хабиров.

Кандидат исторических наук, руководитель реготделения Российского военно-исторического общества в Башкирии, зампредседателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов считает, что успех Бирска не случаен. В разговоре с корреспондентом «Башинформа» он отметил, что городу удалось стать центром историко-культурного и семейного туризма во многом благодаря энтузиазму местных жителей.

«В свое время здесь появилась группа неравнодушных людей из Бирского филиала тогда еще Башгосуниверситета, которые задумались над тем, что в городе мало праздников, объединяющих всех. При поддержке директора учреждения они решили воссоздать часть стрелецкой истории XVII века. Они обратились к специалистам, в том числе и ко мне, чтобы узнать, какие тогда были мундиры, как это всё выглядело. Мы покопались в архивах, все рассказали и показали», — вспоминает Рамиль Рахимов.

Первая же поездка бирских реконструкторов на международный фестиваль принесла им популярность, а ответные визиты в Бирск запустили «народный сарафан».

«Там появилось огромное количество людей, которые занимаются не только военной историей, но и другими праздниками, общественными пространствами, молодёжь такая творческая пришла. Бирск сейчас стремительно меняется в лучшую сторону», — отметил собеседник информагентства.

Одной из ключевых задач организаторов изначально было сделать историю понятной и интересной для самой разной аудитории — от школьников до пенсионеров. Рамиль Рахимов сразу посоветовал им выходить за рамки одной лишь военной истории.

«Поэтому они сразу охватили большой пласт гражданской реконструкции, и к ним потянулись не только студенты, но и жители города. Если начинаешь реконструировать ремёсла, то читаешь литературу, узнаешь, как кроить одежду, как создавать посуду глиняную, как её обжигать, как делать резьбу по дереву», — пояснил историк.

Особого внимания, по мнению Рахимова, заслуживают гастрономические проекты, такие как фестиваль «Бирские пельмени».

«Кухня сближает всех и интересна туристу, и Бирск нашел здесь свою золотую жилу. Ведь это не заурядный гастрофестиваль, это историко-фольклорное событие. Уникальная еда, одежда, этнография, быт, сувениры — всё это двигает туризм», — прокомментировал Рахимов.

Эксперт особо подчеркнул роль руководства Башкирии и Радия Хабирова лично в развитии туристической привлекательности Бирска. По его словам, местные и республиканские власти сразу серьезно отнеслись к инициативам.

«Когда фестиваль увидел Радий Фаритович, увидел, как это всё действует и работает, какой есть интерес к этому, как у людей горят глаза, он, конечно, тоже зажегся энтузиазмом. Он и сам регулярно приезжает, участвует как турист. Без внимания со стороны Главы республики всё осталось бы на уровне хорошего межрайонного фестиваля. Однако сейчас инициативы приобретают совсем иной масштаб. К нам приезжают очень много реконструкторов и представителей тематических клубов из разных уголков страны. И все говорят: „Мы знаем, что вы не подведёте, мы знаем, что здесь всё очень чётко организовано и по высшему разряду“», — подытожил Рахимов.

Успех Бирска как туристического центра подкрепляется конкретными цифрами. В 2025 году в коллективных средствах размещения Бирского района остановились более 14 тысяч человек, что на 29,2% больше, чем годом ранее. В городе появились арт-объекты и современная навигация, открылось креативное пространство «Чирковъ»…

В 2023–2025 годах пять туристических проектов района получили поддержку на общую сумму 97,3 млн рублей. При этом почти половину составили собственные средства бизнеса, что говорит о высокой предпринимательской активности. Сегодня в районе реализуются еще два приоритетных инвестпроекта с общим объемом вложений 158,5 млн рублей.

Однако Бирск — лишь один из ярких примеров системной работы по сохранению исторической памяти и превращению ее в драйвер развития экономики. Сегодня в Башкирии действуют более 700 туристических маршрутов, два геопарка входят в глобальную сеть ЮНЕСКО, а наскальная живопись пещеры Шульган-Таш включена в Список Всемирного наследия. Кроме того, республика второй год подряд занимает четвертое место в России по событийно-туристическому потенциалу.