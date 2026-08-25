Площадь пяти улиц

Продвинутые любители авто могут иметь претензии к этому описанию, но мало кто из них решится сказать, что было на месте площади 50-летия Октября (именно так она называлась!) лет 65 назад. Сейчас площадь названия не имеет, хотя и старое, кажется, никто не отменял.
В 1962-м уфимцев начали возить новенькие троллейбусы. По Цюрупы ЗИУ-5 (троллейбус) мимо одноэтажных домиков ехал до улицы Ивана Якутова, затем поворачивал направо (сейчас там дворы!) и в районе будущего Дома печати выбирался на нынешнюю улицу 50-летия Октября.
«Всё так сложно», – заметит один, другой вспомнит, что ведущая от проспекта к этой площади улица всегда именовалась Диагональной.
А вот не вела и не именовалась. Исторически улица 50-летия Октября – это Старый Сибирский тракт, то есть ведущая в Сибирь дорога, она и начиналась в конце улицы Сибирской (Мингажева). В конце 30-х годов в честь новой типографии стала Типографской, а затем какое-то время была, вы не поверите, – проспектом Октября. Во всяком случае, трудно иначе понять решение горисполкома, опубликованное в газете «Советская Башкирия» 20 ноября 1959 года: «Бывший проспект Маяковского (от улицы Пархоменко до улицы Северо-Двинской) теперь именуется проспект Октября».
В 1963-м улицу решили продолжить до Цюрупы прямо через кварталы Харьковской и Пионерской, видимо, тогда она и стала Диагональной. На новой магистрали появились 5-этажки, а всего через четыре года, в 1967-м, её переименовали в честь 50-летия Октябрьской революции. К концу лета 1969-го с улицы убрали трамвайные пути и выправили излом дороги в районе Мингажева.
Но вернёмся к площади, на которой встречаются сразу три улицы (или всё-таки пять?). В июне 64-го архитектор Михаил Мазин сообщает в газете, что скоро «на одной из главных площадей Уфы, которая образуется на пересечении улиц Диагональной и Цюрупы» начнётся монтаж первого в Уфе каркасно-панельного здания: «Сначала возведут каркас из сборных железобетонных колонн и ригелей, уложат сборные железобетонные перекрытия, устроят кровлю, а затем будут навешивать шестиметровые стеновые панели…».
Со сдачей в эксплуатацию здания по адресу Цюрупы, 95 (архитекторы М.П. Мазин, А.С. Любарская и др.), в него вселились важные организации – райкомы КПСС и ВЛКСМ Советского района, стройтрест № 3 и Нормативно-исследовательская станция Башнефти. Какое-то время на торце здания под «фальшивыми» часами, изображавшими почему-то половину шестого, был процитирован кусок тезисов ЦК КПСС к юбилею 1967 года – про идеи Октября и идеи коммунизма.
В 1970-м на здании установили настоящие, притом красивые часы. В начале нынешнего века выходящие на площадь фасады зданий, в том числе и вышеупомянутого, заметно преобразились. А в последнее время площадь стала обрастать симпатичными скверами. Но названия у неё так и не появилось.
Анатолий Чечуха
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