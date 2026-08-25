Площадь пяти улиц

Продвинутые любители авто могут иметь претензии к этому описанию, но мало кто из них решится сказать, что было на месте площади 50-летия Октября (именно так она называлась!) лет 65 назад. Сейчас площадь названия не имеет, хотя и старое, кажется, никто не отменял.

В 1962-м уфимцев начали возить новенькие троллейбусы. По Цюрупы ЗИУ-5 (троллейбус) мимо одноэтажных домиков ехал до улицы Ивана Якутова, затем поворачивал направо (сейчас там дворы!) и в районе будущего Дома печати выбирался на нынешнюю улицу 50-летия Октября.

«Всё так сложно», – заметит один, другой вспомнит, что ведущая от проспекта к этой площади улица всегда именовалась Диагональной.

А вот не вела и не именовалась. Исторически улица 50-летия Октября – это Старый Сибирский тракт, то есть ведущая в Сибирь дорога, она и начиналась в конце улицы Сибирской (Мингажева). В конце 30-х годов в честь новой типографии стала Типографской, а затем какое-то время была, вы не поверите, – проспектом Октября. Во всяком случае, трудно иначе понять решение горисполкома, опубликованное в газете «Советская Башкирия» 20 ноября 1959 года: «Бывший проспект Маяковского (от улицы Пархоменко до улицы Северо-Двинской) теперь именуется проспект Октября».

В 1963-м улицу решили продолжить до Цюрупы прямо через кварталы Харьковской и Пионерской, видимо, тогда она и стала Диагональной. На новой магистрали появились 5-этажки, а всего через четыре года, в 1967-м, её переименовали в честь 50-летия Октябрьской революции. К концу лета 1969-го с улицы убрали трамвайные пути и выправили излом дороги в районе Мингажева.