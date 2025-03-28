В Уфе обсудили вопросы ЖКХ, которые особенно волнуют горожан

На днях в Советском районе Уфы прошел форум «Управдом». В актовом зале администрации собрались десятки активных общественников, адресовавших вопросы городским властям, представителям ресурсоснабжающих организаций. Дискуссия продолжалась несколько часов. Присутствовавший на форуме корреспондент «Башинформа» узнал о наиболее волнующих людей проблемах и о том, как они решаются.

Повестка форума была насыщенной. Начался он со своеобразного отчета о решении вопросов, адресованных администрации на прошлом форуме, проходившем в 2024 году. Кроме того, было много полезной информации: говорили, как вести себя в случае возможной атаки беспилотников, защититься от кибермошенников, куда нести клещей для анализа на инфекции. Старшие по домам и председатели домовых советов заинтересованно задавали уточняющие вопросы и записывали адреса и телефоны ведомств, в которые нужно обращаться в каждой ситуации, чтобы потом довести эту информацию до жильцов.

Одним из вопросов, вынесенных на форум, стало планируемое с 1 мая повышение взносов на капремонт. Рассказавший о новациях начальник управления фонда «Региональный оператор капремонта» Дмитрий Редреев пояснил, что за 11 лет работы фонда в многоквартирных домах Советского района выполнено 970 видов работ. Всего же за это время в Уфе отремонтировали 3038 МКД на более чем 3,1 млрд рублей, причем веским дополнением к средствам собственников (2,6 млрд) стала финансовая поддержка государства (549 млн рублей).

«В 2025 году планируем выполнить в Советском районе 51 вид ремонта на 463 млн рублей. Отремонтируем 18 кровель, утеплим чердачное перекрытие в одном доме. В двух домах планируется отремонтировать систему электроснабжения, в шести домах – системы водоснабжения и водоотведения», – поделился планами Дмитрий Редреев.

Для эффективного продолжения этой работы необходимы средства. Что касается собираемости взносов, позитивная динамика здесь очевидна. Так, в 2024 году собираемость в Уфе достигла 99%, однако взносы на капремонт, несмотря на инфляцию, не повышались с 2022 года. Ранее «Башинформ» рассказывал, что взносы на капремонт в Башкирии – одни из самых низких в России. По словам представителя фонда капремонта, из-за этого проблемы только копятся.

«Несвоевременный ремонт многоквартирных домов приведет к быстрому обветшанию жилищного фонда», – напомнил Дмитрий Редреев.

Самой интересной и информативной частью районного форума стало обсуждение проблем, волнующих жильцов уфимских многоэтажек, в режиме вопрос-ответ. Вопреки нарративам, методично продвигаемым в оппозиционных пабликах и СМИ, предполагаемое повышение взносов на капремонт аудитория восприняла спокойно, с пониманием.

Безусловно, вопросы по этой теме были. Так, Сергей Шашков, представляющий дом по улице Карла Маркса, 71, выразил озабоченность тем, что увеличение взноса отразится на одиноких пожилых людях.