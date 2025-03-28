В Уфе обсудили вопросы ЖКХ, которые особенно волнуют горожан

На днях в Советском районе Уфы прошел форум «Управдом». В актовом зале администрации собрались десятки активных общественников, адресовавших вопросы городским властям, представителям ресурсоснабжающих организаций. Дискуссия продолжалась несколько часов. Присутствовавший на форуме корреспондент «Башинформа» узнал о наиболее волнующих людей проблемах и о том, как они решаются.
Повестка форума была насыщенной. Начался он со своеобразного отчета о решении вопросов, адресованных администрации на прошлом форуме, проходившем в 2024 году. Кроме того, было много полезной информации: говорили, как вести себя в случае возможной атаки беспилотников, защититься от кибермошенников, куда нести клещей для анализа на инфекции. Старшие по домам и председатели домовых советов заинтересованно задавали уточняющие вопросы и записывали адреса и телефоны ведомств, в которые нужно обращаться в каждой ситуации, чтобы потом довести эту информацию до жильцов.
Одним из вопросов, вынесенных на форум, стало планируемое с 1 мая повышение взносов на капремонт. Рассказавший о новациях начальник управления фонда «Региональный оператор капремонта» Дмитрий Редреев пояснил, что за 11 лет работы фонда в многоквартирных домах Советского района выполнено 970 видов работ. Всего же за это время в Уфе отремонтировали 3038 МКД на более чем 3,1 млрд рублей, причем веским дополнением к средствам собственников (2,6 млрд) стала финансовая поддержка государства (549 млн рублей).
«В 2025 году планируем выполнить в Советском районе 51 вид ремонта на 463 млн рублей. Отремонтируем 18 кровель, утеплим чердачное перекрытие в одном доме. В двух домах планируется отремонтировать систему электроснабжения, в шести домах – системы водоснабжения и водоотведения», – поделился планами Дмитрий Редреев.
Для эффективного продолжения этой работы необходимы средства. Что касается собираемости взносов, позитивная динамика здесь очевидна. Так, в 2024 году собираемость в Уфе достигла 99%, однако взносы на капремонт, несмотря на инфляцию, не повышались с 2022 года. Ранее «Башинформ» рассказывал, что взносы на капремонт в Башкирии – одни из самых низких в России. По словам представителя фонда капремонта, из-за этого проблемы только копятся.
«Несвоевременный ремонт многоквартирных домов приведет к быстрому обветшанию жилищного фонда», – напомнил Дмитрий Редреев.
Самой интересной и информативной частью районного форума стало обсуждение проблем, волнующих жильцов уфимских многоэтажек, в режиме вопрос-ответ. Вопреки нарративам, методично продвигаемым в оппозиционных пабликах и СМИ, предполагаемое повышение взносов на капремонт аудитория восприняла спокойно, с пониманием.
Безусловно, вопросы по этой теме были. Так, Сергей Шашков, представляющий дом по улице Карла Маркса, 71, выразил озабоченность тем, что увеличение взноса отразится на одиноких пожилых людях.
Напомним, что жильцам домов до 6 этажей включительно предлагают установить взнос в размере 12,5 рубля за квадратный метр, выше 6 этажей – 13,2 рубля (сейчас взносы – 7,46 и 8,1 рубля соответственно). По итогам 2024 года средняя зарплата в Уфе составила 85,3 тыс. рублей, ожидаемые значения на 2025 год – более 92 тыс. рублей. Таким образом, для среднестатистической уфимской семьи из трех человек (двое работающих взрослых и ребенок, живущей в высотке в «двушке» или «трешке» площадью 60 кв. м, взнос на капремонт вырастет на 306 рублей. Вряд ли это можно назвать значительной суммой, учитывая, что деньги идут на вполне конкретные, осязаемые нужды – ремонт дома, обеспечение стабильной работы его систем.
Приведение сумм взносов к адекватным на сегодняшний момент рыночным показателям – инициатива федерального минстроя. Впрочем, в Башкирии позаботились о пожилых собственниках жилья, для которых предусмотрены льготы по оплате. Так, собственникам в возрасте от 70 лет, живущим отдельно или в семье из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I–II групп, компенсируется половина взноса на капремонт. По достижении 80 лет компенсация составляет 100%. Эти расходы финансирует бюджет Башкирии.
Жители республики понимают, что техническое состояние их домов зависит не только от работников ЖКХ, есть немало факторов, на которые они способны влиять сами, поэтому становится все больше многоквартирных домов, жильцы которых добровольно устанавливают более высокий размер взносов за капремонт, не дожидаясь решений «сверху». В Башкирии по такому пути уже пошли жильцы 103 домов, из них 25 – в Уфе.
«В прошлом году мы увеличили размер взносов за капремонт на 30%. Тогда же нам отремонтировали кровлю, качеством довольны. Наш дом построен в 1964 году и с 2014 года это наш первый капремонт, – рассказала «Башинформу» председатель совета дома по улице Пархоменко, 101 Татьяна Кныш. – Считаю, что это обоснованное решение, ведь стоимость одних только стройматериалов выросла очень существенно».
Жильцы, поддерживающие капремонт рублем, вправе требовать качественного исполнения работ, не случайно представителя фонда капремонта спрашивали о механизме контроля.
«Считаю, что контроль должен быть жестким. Это ведь деньги, люди годами ждут капремонта», – поддержал жителей района глава администрации Айдар Базгудинов.
«У нас работает служба строительного контроля, я как начальник управления лично выезжаю и проверяю. На проблемные ситуации мы реагируем оперативно», – пояснил Дмитрий Редреев.
В целом информация об изменении взносов на капремонт не вызвала негативной реакции участников форума и долгих обсуждений. Люди отнеслись к услышанному с пониманием и задавали другие, действительно волнующие их вопросы. Так, уже упоминавшийся Сергей Шашков, опираясь на собственные расчеты, предложил изучить обоснованность тарифов теплоснабжающей организации, создав для этого рабочую группу и «заниматься этим вопросом». Татьяна Кныш поблагодарила за то, что благодаря прошлому «Управдому» удалось решить проблему с неработающим счетчиком. Теперь в доме недостаточно прогреваются радиаторы отопления. Управляющая компания объясняет это разными причинами, но проблема не решается. Вопрос адресовали представителю УК, его взяли на контроль. А вот в доме по улице Петропавловской, 51 проблем с отоплением нет, зато домком озабочена озеленением их улицы. Жильцов интересует, планируют ли городские власти высаживать здесь деревья. Еще одна проблема, волнующая многих – так называемые «закладчики». Распространяя наркотики в подъездах, они не только губят жизни людей, но и портят общедомовое имущество. Присутствующий на форуме представитель полиции пообещал управдомам помочь в борьбе с этим злом.
Все вопросы, поступившие от участников «Управдома», возьмут на контроль. Айдар Базгудинов пообещал, что ответят каждому.