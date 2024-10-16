Несгибаемой воли человек! Боец «Башкортостана» вспомнил командира – Героя России

Апрель 2023 года… Луганская земля. В Серебрянском лесу весенняя заря. Ещё синеют сумерки. Некогда глухой лес из-за постоянных взрывов превратился в поляну, всюду торчат голые вётлы. Между грохотом слышен птичий звон. В эти минуты на душе спокойно и тепло. Группы 2-й штурмовой роты 31-го полка «Башкортостан» пятый день держат оборону в Серебрянском лесничестве и отважно выполняют задачи.

— Этими группами руководил наш «Хасан», Ильдар Суфияров, — вспоминает участник СВО, боец с позывным «Китай».

«Башинформ» приехал к бойцу, который сейчас находится в отпуске, дома. «Китай» встретил нас в парадной форме. На груди медали: Шаймуратова и «За отвагу». Он пригласил домой и рассказал о своем командире.

— Перед уходом на боевые позиции он говорил своим солдатам: «У нас два варианта: либо вернуться домой с победой, либо забрать как можно больше противников с собой!». Эти слова, как оказалось, были для него не просто фразой. Именно так, утром 12 апреля наш близкий друг и командир Ильдар Суфияров совершил свой подвиг: подорвал себя и трех украинских нацистов гранатой, — рассказывает, нервно сжимая руки, «Китай». — Когда замполит нашей роты сказал, что Ильдара Филаретовича будут представлять к награде, мы все понимали: о его поступке должны знать и помнить.

Был горой за своих солдат

Отважный, бесстрашный, был горой за своих ребят… Таким остался в памяти сослуживцев Герой России Ильдар Суфияров.

– Ильдар Филаретович по профессии нефтяник. У него была прекрасная работа, любящая семья. Но когда началась спецоперация, не смог остаться в стороне. У меня первое впечатление о нем было ошибочное, я думал, что он не потянет, не осилит тяжелые задачи, возложенные на него. Для нас молодых он был как отец. Собирал всех, обучал, советы давал. Он ничего не боялся, все вопросы решал, как настоящий командир, — «Китай» вспоминает Ильдара Суфиярова как очень позитивного человека, который даже в сложных ситуациях оставался в приподнятом настроении и подбадривал своих ребят. — «Хасан» всегда был впереди своих солдат, самые тяжелые задачи выполнял сам, старался беречь ребят. Ведь он со всеми штурмовыми группами сам выезжал на боевые задачи. Он первым узнавал и проверял, что впереди ждет бойцов, сам первым проходил через минные поля. Вел своих ребят только по безопасной тропе и маршруту. Он говорил: все приходит с опытом! В первые дни, когда мы возвращались с позиций, был прилет, наш БТР подбили. Но благодаря грамотным действиям «Хасана» личный состав вернулся без потерь. В этом он весь. Был…

«Я готов и ты готов!»

Боец рассказывает о своем командире четко, кратко, по-военному, но когда вспоминает тяжелые моменты на передовой, отводит взгляд: слишком сложно еще принять потерю.

— В феврале этого года старший лейтенант Ильдар Суфияров был назначен командиром 2-го мотострелкового взвода 1-го мотострелкового батальона. В кратчайшие сроки подготовил личный состав к ведению боевых действий, а в марте уже отправился выполнять задание. В Серебрянском лесничестве бои шли без перерыва. Весь хвойный лес был перерыт траншеями и окопами. В течение месяца взвод под командованием Ильдара Суфиярова успешно выполнял задачи. «Хасан», неоднократно находясь под беспрерывным огнем противника, умело руководил своим личным составом. Сам с закрытых огневых позиций наносил огневое поражение живой силе противника, — рассказывает боец.