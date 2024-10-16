Несгибаемой воли человек! Боец «Башкортостана» вспомнил командира – Героя России

Апрель 2023 года… Луганская земля. В Серебрянском лесу весенняя заря. Ещё синеют сумерки. Некогда глухой лес из-за постоянных взрывов превратился в поляну, всюду торчат голые вётлы. Между грохотом слышен птичий звон. В эти минуты на душе спокойно и тепло. Группы 2-й штурмовой роты 31-го полка «Башкортостан» пятый день держат оборону в Серебрянском лесничестве и отважно выполняют задачи.
— Этими группами руководил наш «Хасан», Ильдар Суфияров, — вспоминает участник СВО, боец с позывным «Китай».
«Башинформ» приехал к бойцу, который сейчас находится в отпуске, дома. «Китай» встретил нас в парадной форме. На груди медали: Шаймуратова и «За отвагу». Он пригласил домой и рассказал о своем командире.
— Перед уходом на боевые позиции он говорил своим солдатам: «У нас два варианта: либо вернуться домой с победой, либо забрать как можно больше противников с собой!». Эти слова, как оказалось, были для него не просто фразой. Именно так, утром 12 апреля наш близкий друг и командир Ильдар Суфияров совершил свой подвиг: подорвал себя и трех украинских нацистов гранатой, — рассказывает, нервно сжимая руки, «Китай». — Когда замполит нашей роты сказал, что Ильдара Филаретовича будут представлять к награде, мы все понимали: о его поступке должны знать и помнить.
Отважный, бесстрашный, был горой за своих ребят… Таким остался в памяти сослуживцев Герой России Ильдар Суфияров.
– Ильдар Филаретович по профессии нефтяник. У него была прекрасная работа, любящая семья. Но когда началась спецоперация, не смог остаться в стороне. У меня первое впечатление о нем было ошибочное, я думал, что он не потянет, не осилит тяжелые задачи, возложенные на него. Для нас молодых он был как отец. Собирал всех, обучал, советы давал. Он ничего не боялся, все вопросы решал, как настоящий командир, — «Китай» вспоминает Ильдара Суфиярова как очень позитивного человека, который даже в сложных ситуациях оставался в приподнятом настроении и подбадривал своих ребят. — «Хасан» всегда был впереди своих солдат, самые тяжелые задачи выполнял сам, старался беречь ребят. Ведь он со всеми штурмовыми группами сам выезжал на боевые задачи. Он первым узнавал и проверял, что впереди ждет бойцов, сам первым проходил через минные поля. Вел своих ребят только по безопасной тропе и маршруту. Он говорил: все приходит с опытом! В первые дни, когда мы возвращались с позиций, был прилет, наш БТР подбили. Но благодаря грамотным действиям «Хасана» личный состав вернулся без потерь. В этом он весь. Был…
Боец рассказывает о своем командире четко, кратко, по-военному, но когда вспоминает тяжелые моменты на передовой, отводит взгляд: слишком сложно еще принять потерю.
— В феврале этого года старший лейтенант Ильдар Суфияров был назначен командиром 2-го мотострелкового взвода 1-го мотострелкового батальона. В кратчайшие сроки подготовил личный состав к ведению боевых действий, а в марте уже отправился выполнять задание. В Серебрянском лесничестве бои шли без перерыва. Весь хвойный лес был перерыт траншеями и окопами. В течение месяца взвод под командованием Ильдара Суфиярова успешно выполнял задачи. «Хасан», неоднократно находясь под беспрерывным огнем противника, умело руководил своим личным составом. Сам с закрытых огневых позиций наносил огневое поражение живой силе противника, — рассказывает боец.
«Хасан», «Крон» – «Китай» вспоминает позывные своих погибших товарищей со скорбью. Сжатые в кулаки руки выдают его переживания.
– «Я готов и ты готов! Если что-то случится, имей в виду!». Он эти слова как-то без сожаления говорил. Думаю, что он таким образом готовил нас к сложным ситуациям. Ведь Ильдар был грамотным человеком. Без запинки принимал важные решения, – рассказывает «Китай». – Когда сидели в окопе, мы много шутили. Он планировал вернуться домой с победой, говорил своим солдатам, что хочет увидеть своих внуков. К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться...
В тот самый день Ильдар Суфияров находился в 50 метрах от противника. Бандеровцы со всех сторон атаковали. Командир в течение двух часов пытался остановить натиск врага и грамотно руководил взводом. Позже налетели «птички», Суфияров, увидев их, дал команду своим ребятам – отступать! Сам, уже раненный, остался на позиции и продолжал прикрывать своих товарищей. Украинские боевики пытались командира взять живым, но он не сдался в плен, подорвал себя и трех нацистов.
Мой собеседник опустил свой взгляд вниз. Да, мужчины тоже могут дать слабину. Сейчас можно. Но на передовой он настоящий мужчина, верный своей присяге и наставлениям своего бывшего командира, теперь Героя России Ильдара Суфиярова.
– Для всех нас он близкий друг, всегда был в почете и уважении. Парни его вспоминают как храброго командира с несгибаемой волей. Чтобы подорвать себя... Надо иметь очень стойкий дух, – вспоминает «Китай». – Героями не рождаются, ими становятся. Наш земляк Ильдар Суфияров в тот последний миг не думал о подвиге. Просто остался верен своей присяге и, как настоящий командир, не оставил в беде своих солдат и не отступил. Мне кажется, его героизм можно сравнить с подвигом Героя Советского Союза Александра Матросова. Ильдар Суфияров – такой же герой, только нашего времени. Его память будет жить вечно.
К сожалению, вернуть тело Ильдара Суфиярова на родину и похоронить, пока не удалось. Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» Рустэм Шагабутдинов.
«Ребята мне сказали, что это место знают. Они получили задание, это место неподконтрольно украинцам, так скажем, но туда небезопасно идти, потому что сверху летают дроны, и как только оно будет конкретно за нами, то есть будет безопасно, то останки, которые там были, мы все вынесем», – пояснил Рустэм Шагабутдинов.
Справка
Ильдар Суфияров родился 15 ноября 1971 года в Уфе. После окончания Уфимского нефтяного института в 1994 году он почти три десятилетия работал в нефтепереработке. В мае 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и стал командиром реактивного артиллерийского взвода в 31-м мотострелковом полку, получившем наименование «Башкортостан».
В марте 2024 года взвод под его командованием выполнял задачи в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. В апреле, во время артиллерийского обстрела, когда враг попытался захватить наблюдательный пункт, Ильдар удерживал оборону более двух часов. Понимая, что ситуация критическая, он принял решение, которое стало символом его героизма: взорвал гранату, уничтожив троих противников. Указом Президента России за этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.