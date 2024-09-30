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30 Сентября , 16:59
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Экспертный центр помогает в создании доступной среды для жителей Башкирии

предоставлено М. Кожуховым
Фото:предоставлено М. Кожуховым

В 2017 году в Уфе появилось ООО «Национальный центр «Доступная среда», предоставляющее организациям услуги по созданию комфортных условий для людей с инвалидностью на их объектах. Создатель компании – Максим Кожухов – эксперт по созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Вопросами обеспечения доступной среды Максим Кожухов занимается уже много лет. Еще в 2011 году он стал волонтером общероссийской общественной организации «Российский спортивный союз инвалидов» (РССИ), а с 2013 года – ее региональным представителем. В этом качестве Максим Кожухов занимается организацией и проведением спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий всероссийского масштаба для инвалидов.

«В 2016 году благодаря работе в РССИ я прошел обучение в качестве эксперта по доступной среде в Москве. Вернувшись в Уфу, я стал изучать нормативные документы и практики республики в области создания безбарьерной среды и защиты прав инвалидов. В 2017 году создал свою организацию и аккредитованный экспертный центр», – пояснил Максим Кожухов.

Объекты жилой, социальной инфраструктуры и организации сферы услуг должны быть доступны для маломобильных граждан и иметь паспорта доступности. Это базовый документ, в котором содержится информация о доступности самого объекта и услуг, предоставляемых организацией для людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр разрабатывает и согласовывает такие документы с Всероссийским обществом инвалидов. Кроме того, центр занимается экспертизой доступности объектов инфраструктуры, анализом проектной документации по их адаптации, поставками оборудования (пандусы, поручни, тактильные указатели и таблички, кнопки вызова персонала, информационные указатели и т. д.), строительно-монтажными работами и обучением персонала сопровождению людей с ОВЗ. В ближайшее время компания планирует запустить собственное производство поручней, перил, телескопических пандусов и т. д.

«К сожалению, еще не все понимают важность обеспечения доступной среды. Пока человек не столкнется с инвалидностью, он не задумывается об этом. Я считаю, что проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, так или иначе касаются каждого. В детстве мы не сразу начинаем ходить, пользуемся колясками, в старости многим приходится ходить на костылях или с тростью, нам нужна помощь и поддержка. Кроме того, от травм, снижающих мобильность, никто не застрахован в любом возрасте. Убежден – инвалидность не приговор, а что комфортно человеку с инвалидностью, комфортно всем», - считает Максим Кожухов.

Автор:Роман Якимчук
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