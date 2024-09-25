В Уфе проходит XV международная конференция «Идеалы и ценности ислама»

В столице Башкирии открылась XV Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама: сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в семье, укрепление межрелигиозного и межнационального мира и согласия». Научный форум будет проходить 25-26 сентября. Конференция приурочена к 235-летию основания Центрального духовного управления мусульман России и Году семьи в Российской Федерации.

Мероприятие объединило в общей сложности около 500 участников. В их числе: представители органов власти, ученые-богословы, историки, исламоведы, теологи, представители научных и образовательных организаций, преподаватели и студенты вузов, религиозные и общественные деятели из более 30 субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья (Марокко, Палестины, Туниса, Турции, Индии, Иордании, Ирака, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана).

Организаторами конференции выступили Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ России при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии. Форум проходит при участии Федерации университетов исламского мира и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Целью конференции является выработка предложений, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, межрелигиозного и межнационального мира и согласия, развитие созидательных потенциалов мусульманской уммы России и Евразийского пространства.

Пленарное заседание открыл выступлением председатель ЦДУМ России, Шейх-уль-ислам, верховный муфтий Талгат Таджуддин, приветствовавший участников. Он отметил, что человечество сегодня оказалось перед лицом серьезных вызовов. Политика, проводимая коллективным Западом, создает угрозу миру на всей планете, чем обеспокоены представители российской и мировой исламской общественности. Талгат Таджуддин напомнил, что в истории России немало примеров, когда люди разных национальностей и вероисповедания, объединившись, сумели дать отпор грозному врагу.

«Как ни прискорбно, но сегодня, спустя почти 80 лет после Победы в Великой Отечественной войне, мы становимся свидетелями того, как над человечеством сгущаются тучи возрождения коричневой чумы фашизма. Наши отцы, матери, деды и прадеды защитили мир и свободу, миллионы из них отдали за это свои жизни. Герои Великой Отечественной войны показали многим поколениям достойный пример любви к Отечеству. Сложившаяся веками патриотическая позиция духовенства, традиционных конфессий и верующих, взаимопонимание и взаимоуважение народов, наши дружба и согласие, прошедшие испытание тысячелетней историей, не позволили реализоваться гитлеровским планам. Все народы нашей страны, ее 15 республик, встали на священную войну с германским фашизмом», – сказал Талгат Таджуддин.

Духовный лидер рассказал, как коллективный Запад пытается посеять рознь между странами и народами. На протяжении многих лет неонацисты, которым потворствовали США и НАТО, вели планомерный геноцид в Донбассе. Сегодня наши воины защищают Отечество в ходе специальной военной операции, препятствуя возрождению нацизма, не давая реализоваться планам коллективного Запада. Таджуддин назвал это противостоянием сил добра и зла, истины и лжи.

«Вместе с нашими воинами – представители традиционных конфессий, постоянно поддерживающие наших воинов духовно: молитвами, проповедями. Башкирия и все регионы нашей страны, ЦДУМ, мусульманские общины, религиозные организации и все традиционные конфессии нашей Родины тоже помогают в этом», – сказал председатель ЦДУМ России.

Талгат Таджуддин остановился на особой роли семьи в сохранении и укреплении единства народов страны. Он назвал ее первоосновой всего человечества и отметил, что в России государство уделяет огромное внимание укреплению семьи.

«2024 год объявлен президентом России Годом семьи. Божья благодать не покинула нашу Родину. Мы видим это в неуклонном духовно-нравственном возрождении Отечества, укреплении семейных устоев и единства всех россиян», – сказал Талгат Таджуддин.

Далее перед участниками конференции выступил первый заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Азат Бадранов. Он зачитал приветствие от имени Главы РБ Радия Хабирова, пожелания мира, добра и благополучия.

«Россия – родной дом для миллионов мусульман, неотделимая часть мусульманского мира. Более двух веков назад в Уфе был создан центр ислама нашей страны и сегодня он продолжает действовать, внося значительный вклад в консолидацию мусульманской уммы. Признанным духовным лидером российских мусульман более четырех десятилетий является наш многоуважаемый верховный муфтий Шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин. Для всех нас он настоящий патриот, мудрый наставник, авторитетнейший духовный лидер. Его весомое слово служит нравственным ориентиром для священнослужителей, имамов, шакирдов, всех мусульман. Духовную поддержку Талгат-хазрата чувствуют и защитники Отечества, которые, проявляя мужество и отвагу, решают задачи на специальной военной операции. Проповеди наших духовных лидеров оберегают воинов, придают сил, поддерживают членов их семей и укрепляют нашу веру в победу», – зачитал слова приветствия Азат Бадранов.

Азат Бадранов назвал конференцию значимым событием в общественной жизни, отметив значительный вклад ЦДУМ России и учрежденного им Российского исламского университета в развитие сотрудничества с ведущими исламскими вузами России и мира, в формирование единого духовного и образовательного пространства, общей позиции по противостоянию чуждым идеологическим установкам Запада, отрицающим наши многовековые традиционные ценности, в том числе в сфере семейных отношений.

«Мы видим, как коллективный Запад, начав с фальсификации истории, разрушения памятников солдатам Победы, пришел к поддержке нацистского киевского режима, открытому противостоянию с нашей страной, пытается расколоть единство народов и религиозных конфессий России, лишить нашу страну суверенитета, права самой определять свою судьбу. Мы должны беречь от любых угроз межконфессиональный мир и согласие, не дать расшатать их извне или изнутри. Традиции добрососедства, взаимного уважения и веротерпимости всегда были сильной стороной нашего Отечества. Единение народов России, которое ярко наблюдается в трудные периоды истории, придает нам особый запас прочности. Вместе мы преодолеем все испытания», – говорится в приветственном слове Радия Хабирова.