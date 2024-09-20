В Башкирии набирает популярность новый бренд сыра

Индивидуальный предприниматель Елена Бикбаева из Толбазов получила высшее образование на факультете пищевых технологий БашГАУ. В дальнейшем работала по специальности, мечтая открыть собственное дело. Пробовала себя в пчеловодстве, организации праздников, открывала турагентство, работала в сфере электроэнергетики. Однако свое призвание Елена Бикбаева нашла в сыроделии.

«Определяющую роль в выборе бизнеса сыграло мое образование. А еще вдохновил пример подруги, с которой вместе учились в вузе. Она запустила сыроварню в Илишевском районе Башкирии», - рассказала Елена Бикбаева.

Мечту удалось осуществить в мае 2024 года. Предпринимательница взяла в аренду небольшой цех в Толбазах, где производит натуральные фермерские твердые, полутвердые, мягкие и плавленые крафтовые сыры, сывороточную продукцию, сметану, сливочное масло, творог и творожные продукты без консервантов. Одного только сыра здесь выпускают примерно 10 кг в сутки. Он реализуется под брендом «Бикбай Сыр» и пользуется спросом в Аургазинском районе и за его пределами, например, в Уфе и Стерлитамаке. Елена Бикбаева хочет, чтобы ее сыр могли попробовать жители всей республики.

В сырном ассортименте Елены Бикбаевой есть свой флагманский продукт – сыр халуми. Этот образец кипрской кухни популярен в Европе, полюбили его и в Башкирии.

«Сыр халуми отличается мягким молочным вкусом с мятными нотками. Подходит для жарки на сковороде или гриле и приятно удивляет многих», - рассказала Елена Бикбаева.

Предпринимательница считает, что нашла свою нишу в бизнесе. Конечно, в республике немало небольших частных сыроварен и серьезных промышленных производств. Тем не менее, ее продукция нашла своего потребителя.

«Я подала заявку в администрацию района на получение субсидии для возмещения части затрат на приобретение оборудования. Успешно защитила проект и ожидаю финансовую поддержку. Планирую развиваться дальше – проводить мастер-классы по сыроделию и развивать агротуризм», - поделилась планами предпринимательница.