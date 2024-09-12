Фермер из Башкирии выращивает на экспорт семена кормовых культур

Алмаз Фатхуллин работает в сфере сельского хозяйства с 1988 года. Имеет большой опыт, долгое время работал механизатором в колхозе «Урожай» Янаульского района. На протяжении нескольких лет был лучшим механизатором района, обеспечивал высокие показатели намолота зерна. Награжден орденом Салавата Юлаева.

В 2005 году Алмаз Фатхуллин принимает решение создать собственное хозяйство. Начинал с малого – 115 га земли, которую обрабатывал подержанной техникой. В короткие сроки фермеру удалось создать крепкое хозяйство со стабильной материально-технической базой.

В настоящее время в КФХ налажен полный цикл производства, начиная от заготовки семян до производства и переработки. Сегодня площадь его хозяйства выросла до 1800 га.

Фермер известен как производитель сертифицированного семенного материала высших репродукций. Востребованность семян с каждым годом растет.

Семена, произведенные в Башкирии, пользуются спросом в странах ближнего зарубежья. Так, семена вики яровой (ценное кормовое растение идет на зеленый корм и сено) поставляются не только в российские хозяйства, но и на экспорт в Беларусь и Казахстан. Производитель не только гарантирует качество продукции, но и предлагает агрономическое сопровождение партнеров.

В 2020 году фермер принял участие в программе «Семейная ферма» и получил грант на развитие бизнеса. Средства пошли на приобретение сельскохозяйственной техники, зерносушилки, модернизацию зерноочистительного комплекса.

В планах фермера – дальнейшее расширение производства, развитие агротуризма.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.