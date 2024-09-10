Жительница Уфы стала кондитером по зову сердца

У уфимки Анастасии Дедовой два высших образования, до 35 лет она ходила на работу, как и многие, а потом решила изменить свою жизнь, стала кондитером и в новой профессии нашла свое призвание.

«Случилось так, что мой ребенок начал страдать аллергией и мне, как ответственному родителю, пришлось искать альтернативу магазинным сладостям. Но разве легко угодить ребенку? В магазинах не нашлось ничего диетического. В этот момент на своей кухне я занялась созданием собственных десертов, и спустя время мне удалось создать авторский рецепт, который покорил сердца сначала моих домашних, потом наших друзей и родственников, которые и подали мне идею продвижения этого продукта», - рассказала Анастасия.

Анастасия не только готовит разнообразные диетические десерты, но и готова научить своему мастерству всех детей и взрослых. Она проводит выездные кулинарные мастер-классы, например, на днях рождения, корпоративах, девичниках.

Свою продукцию предпринимательница реализует через интернет. По словам Анастасии Дедовой, ее продукция - альтернатива магазинным сладостям, подходит для аллергиков и диабетиков. В ассортименте – конфеты ручной работы без сахара, леденцы из изомальта, которые не вызывают кариес.

«Обожаю свою работу кондитера, потому что она позволяет мне дарить людям радость через восхитительные десерты. Каждый созданный мной десерт — это маленькое произведение искусства, которое вызывает улыбки на лицах людей. Но для меня двойная радость заключается в том, что я делаю это без вреда для их здоровья. Я использую только натуральные ингредиенты и не добавляю в свои сладости никакой химии или усилителей вкуса. Я хочу, чтобы люди могли наслаждаться моими десертами, не беспокоясь о последствиях для своего здоровья. В каждый кусочек, который я делаю, я вкладываю частичку своей души и любви. Мне не все равно, что я создаю. Я хочу, чтобы мои десерты приносили людям не только удовольствие, но и пользу.

Анастасия Дедова занимается бизнесом уже 2 года, за это время благодаря поддержке центра «Мой бизнес» она сертифицировала продукцию, участвовала в международном форуме-выставке «Россия» в Москве, где представляла Башкирию.