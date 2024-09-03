В Уфе обсудили пути противодействия экстремизму и терроризму

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, городе в Северной Осетии, где в первые дни сентября 2004 года боевики захватили одну из школ. В результате теракта 20 лет назад погибли более 300 человек, половина из которых – дети.

В этот памятный день в уфимском конгресс-холле состоялся круглый стол «Специальная военная операция и проблемы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в национальных регионах Российской Федерации». Его целью стало обсуждение факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии экстремизма и терроризма в национальных субъектах РФ, а также инструментов противодействия данным деструктивным явлениям в условиях новых геополитических вызовов.

В мероприятии приняли участие федеральные эксперты, члены экспертной комиссии совета при Главе Башкирии по межнациональным отношениям, члены Российского исторического общества и Академии военных наук республики, представители правоохранительных органов, научного сообщества, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти, а также студенты вузов республики.

Участники круглого стола почтили минутой молчания память всех погибших в Беслане и в других террористических актах.

Открывая заседание круглого стола, директор центра гуманитарных исследований министерства культуры Башкирии Марат Марданов отметил, что президентом России в декабре 2023 года утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма и экстремизма в России на 2024-2028 годы.

«Реализация плана направлена на формирование у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятия идеологии терроризма и устойчивости к ее пропаганде. В текущем году Главой Башкирии и руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым подписано соглашение о взаимодействии. В республике утвержден регламент межведомственного информационного обмена», – рассказал Марат Марданов.

Федеральный инспектор по РБ Николай Разбежкин назвал проведение подобных мероприятий доброй и полезной традицией. Он отметил, что более 50 стран так называемого «прогрессивного» Запада выступили против России. На этом фоне СВО сплотила российское общество, казалось бы, в нашем обществе нет места терроризму и экстремизму, вместе с тем подобные явления дают о себе знать.

«Бороться с терроризмом нужно беспощадно, но прежде не надо забывать о его профилактике. Особенно важно бороться за молодежь. Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общества», – отметил он.

По словам Николая Разбежкина, молодежи свойственны максимализм, психологическая незрелость, категоричность в оценках, зависимость от чужого мнения, всё это делает молодое поколение уязвимым для радикальных идей. Экстремисты тем временем широко используют интернет в пропаганде и распространении радикальных идей среди молодежи.

«Россия в этом смысле последовательно проводит политику, направленную на профилактику и противодействие идеологии терроризма, стратегия противодействия экстремизму закреплена указом главы государства, находится на особом контроле полномочного представителя президента в ПФО», - рассказал Николай Разбежкин.

Он напомнил, что в 2022 году в России основано массовое молодежное «Движение первых». В нынешнем году принято решение об увеличении возраста участников движения до 25 лет, что позволит вовлечь в активную общественную деятельность не только подростков, но и студенчество. Сегодня формируется федеральная программа привлечения молодежи к работе в рамках этого движения и опыт Башкирии в части обеспечения межнационального мира и согласия, местные инициативы и практики могли бы тоже быть востребованы.

Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов отметил, что враждебные России силы пытаются посеять рознь в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, следствием чего стали теракты в Подмосковье, Дагестане случившиеся в этом году.

«Только единство позволит нам выстоять в это время, и в нынешних условиях возрастает роль религиозных объединений, как носителей традиционных духовно-нравственных ценностей. Это особо подчеркивается в указе президента нашей страны об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказал Азат Фаттахов.

Выступающий поблагодарил духовных лидеров Башкирии за единодушную позицию, которую те не раз выражали в СМИ, комментируя события в стране и мире. Так, ранее «Башинформ» рассказывал, что они призывали людей жить в мире и уважении друг к другу.

Участники круглого стола обсудили ряд вопросов прикладного значения. В их числе: прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, практику современной воспитательной работы с молодежью, готовности будущих педагогов к формированию информационного иммунитета у подрастающего поколения и другое.