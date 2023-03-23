«Скиньте мяч»: как организовать социально значимый проект в Башкирии

Про Юкаликулево, небольшое село в Республике Башкортостан, «Башинформ» писал в прошлом году. В селе живут 278 человек, в том числе дети и подростки, которым в свободное время нечем заняться и негде играть. До Дюртюлей — ближайшего районного центра, где находятся все спортивные школы и кружки, — 12 километров.

Альберт Нурумбетов преподает ОБЖ в местной школе и верит, что «жизнь сложится, если сам ее сложишь». Чтобы дать возможность местным детям развлекаться не только онлайн, он принял решение организовать для них досуговое пространство.