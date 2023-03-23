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«Скиньте мяч»: как организовать социально значимый проект в Башкирии

В 2022 году учитель ОБЖ из башкирского села выиграл грант в конкурсе «Скиньте мяч» от Тинькофф и обустроил спортивную площадку для детей. С тех пор дело его живет, а конкурс стартовал с новым сезоном и собирает заявки на региональные проекты.

Про Юкаликулево, небольшое село в Республике Башкортостан, «Башинформ» писал в прошлом году. В селе живут 278 человек, в том числе дети и подростки, которым в свободное время нечем заняться и негде играть. До Дюртюлей — ближайшего районного центра, где находятся все спортивные школы и кружки, — 12 километров.

Альберт Нурумбетов преподает ОБЖ в местной школе и верит, что «жизнь сложится, если сам ее сложишь». Чтобы дать возможность местным детям развлекаться не только онлайн, он принял решение организовать для них досуговое пространство.

— Село у нас небольшое, для ребят на улице особо никаких активностей, кроме огорода, рыбалки и велосипеда, нет. В основном сидят мальчишки и девчонки по домам — с телефонами и прочими гаджетами. Насмотрелся на это и у своих детей, и у учеников. И стал думать, что бы такое для них организовать. 

Посоветовавшись с односельчанами, Альберт Нурумбетов решил сделать игровую площадку для детей. Среди множества грантов в интернете Альберт нашел подходящий — всероссийский конкурс «Скиньте мяч» от Тинькофф.

Условия конкурса были простые, поэтому инициативные жители Юкаликулево сами легко оформили заявку. Альберт признается: верили в успех не особенно, однако через две недели получили в письмо: проект оказался в числе 10 победителей по всей России.

Так в Юкаликулево появились две спортивные площадки. Торжественное открытие состоялось 21 августа 2022 года, и к этому времени площадки уже успели принять открытые турниры по мини-футболу и волейболу среди близлежащих деревень.

Однако доброе дело, начало которому положил Альберт Нурумбетов совместно с односельчанами, нашло свое продолжение. Руководитель местного племзавода Альберт Давлетбаев, присутствовавший на открытии, обещал к зиме настоящую хоккейную коробку и слово свое сдержал.

«Теперь нашим детям есть чем заняться круглый год. Зимой катаются на коньках и играют в хоккей, летом – футбол, волейбол. При любом удобном случае здесь собираются ребята из соседних деревень, и даже взрослые иногда заглядывают. Площадка выросла в настоящее место притяжения», — говорит Альберт.

Принять участие в конкурсе можно и в этом году. Новый сезон «Скиньте мяч» получил название «Дворовые истории».

«В прошлом году мы получили более 500 интересных, важных заявок и увидели, как люди стремятся улучшить свои родные сёла и города. Поэтому в новом сезоне конкурса мы увеличили число грантов и расширили тематику заявок, участвовать могут и спортивные, и культурные проекты», — отмечают в Тинькофф.

Как подчеркивают кураторы конкурса, все победители прошлого года — не какие-то профессионалы в области благотворительности или фонды, это просто инициативные люди, у которых была идея и они решили её воплотить в реальность.

Подать заявку на грант «Скиньте мяч» до 31 марта 2023 на сайте https://vo-dvore.tinkoff.ru/.

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