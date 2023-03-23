«Скиньте мяч»: как организовать социально значимый проект в Башкирии

Про Юкаликулево, небольшое село в Республике Башкортостан, «Башинформ» писал в прошлом году. В селе живут 278 человек, в том числе дети и подростки, которым в свободное время нечем заняться и негде играть. До Дюртюлей — ближайшего районного центра, где находятся все спортивные школы и кружки, — 12 километров.
Альберт Нурумбетов преподает ОБЖ в местной школе и верит, что «жизнь сложится, если сам ее сложишь». Чтобы дать возможность местным детям развлекаться не только онлайн, он принял решение организовать для них досуговое пространство.
Посоветовавшись с односельчанами, Альберт Нурумбетов решил сделать игровую площадку для детей. Среди множества грантов в интернете Альберт нашел подходящий — всероссийский конкурс «Скиньте мяч» от Тинькофф.
Условия конкурса были простые, поэтому инициативные жители Юкаликулево сами легко оформили заявку. Альберт признается: верили в успех не особенно, однако через две недели получили в письмо: проект оказался в числе 10 победителей по всей России.
Так в Юкаликулево появились две спортивные площадки. Торжественное открытие состоялось 21 августа 2022 года, и к этому времени площадки уже успели принять открытые турниры по мини-футболу и волейболу среди близлежащих деревень.
Однако доброе дело, начало которому положил Альберт Нурумбетов совместно с односельчанами, нашло свое продолжение. Руководитель местного племзавода Альберт Давлетбаев, присутствовавший на открытии, обещал к зиме настоящую хоккейную коробку и слово свое сдержал.
Принять участие в конкурсе можно и в этом году. Новый сезон «Скиньте мяч» получил название «Дворовые истории».
Как подчеркивают кураторы конкурса, все победители прошлого года — не какие-то профессионалы в области благотворительности или фонды, это просто инициативные люди, у которых была идея и они решили её воплотить в реальность.
Подать заявку на грант «Скиньте мяч» до 31 марта 2023 на сайте https://vo-dvore.tinkoff.ru/.