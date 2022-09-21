«Пакетик нужен?» Один день из жизни сотрудника Fix Price

Есть ли у продавцов любимчики среди клиентов, из чего состоит рабочий день в магазине и зачем в 2022 году устраиваться на работу в ритейл? Об этом мы поговорили с Надеждой Михеевой, заведующей одного из магазинов Fix Price в Уфе.

- Надежда, как давно вы в торговле? Как быстро вы стали заведующей магазином?

В Fix Price я пришла в 2019 году, к тому времени уже успев поработать продавцом продуктов у частников. Те, кто в теме, знают, что часто это работа без выходных, а какая будет зарплата, зависит от настроения начальника. С кем-то мне везло, с кем-то – нет. Я не боюсь работы, но мне уже хотелось какого-то адекватного отношения к себе и уверенности в работодателе.

В итоге все закрутилось очень быстро: я пришла на должность продавца-кассира, буквально через два месяца стала администратором, а уже спустя год в качестве заведующей открывала первый магазин, в котором и работаю до сих пор.

- За товаром уследи, коллег подбодри, покупателя заинтересуй – быть сотрудником магазина не так-то просто?

Да, но есть один секрет: свою работу надо любить. Мне повезло, я любила свою профессию и раньше, но именно здесь смогла раскрыться по-новому. Кто бы мне сказал раньше, что я буду запускать в работу целый магазин и формировать себе команду!

Прежде мне казалось: продавец – он и есть продавец, какая разница ИП это или сетка. Но организованность, корпоративная культура, гарантии – не пустые слова.

У нас своя система обучения, когда кассир новенький, за ним обязательно закрепляют наставника – нет такого, что человека кидают выплывать одного. Все помогают. Кроме того, есть мобильное приложение Fix Price School для обучения, в котором можно найти лекции, уроки и необходимые для работы подсказки.

Одна моя коллега пришла к нам на работу из крупного федерального банка с сильным выгоранием и словами «сил моих нет больше сидеть за бумагами». Обучилась на администратора, быстро освоилась, а сегодня уже сама обучает новеньких.

- Из чего состоит ваш обычный день?

Утреннее открытие – самый важный момент, когда ты бросаешь критический взгляд на магазин, начиная от дверей и вывески и заканчивая полками и внешним видом персонала. Также каждое утро мы выполняем пересчеты товаров в отделах.

У нас так заведено, что каждый магазин – большая семья. Основная задача заведующего – зарядить коллег энергий. Это могут быть шутки, анекдоты и конечно утренняя пятиминутка, на которой мы обсуждаем основные задачи каждого. Кассиры стоят за кассой, администратор следит за залом. Все мы общаемся с покупателями, чтобы они остались довольны.

- Если все так четко, почему кассир сам не может сделать отмену покупки? Это же быстрее, чем звать коллегу?

И это тоже про систему и безопасность. У всех свои обязанности. Отмену сделать может только администратор или заведующий, у них на это есть полномочия, а у кассиров – нет.

Из таких, казалось бы, мелочей и складывается слаженность работы. К нам же приходят люди с разным опытом и подготовкой.

- Кассир за кассой один и поэтому так хорошо запоминается. А у продавцов есть свои любимчики среди покупателей?

Конечно, некоторых уже знаешь в лицо. Как правило, это те, кто живет рядом. Продавцы и покупатели вообще часто оказываются жителями одного микрорайона, потому что сотрудники тоже выбирают магазин по расположению, чтобы был недалеко от дома. Это как раз мой случай.

Общение с покупателем начинается не в момент разговора, а когда он только заходит в магазин. Ладят ли сотрудники между собой, нравится ли им своя работа – покупатели считывают это в один момент.

- Почему выбрали эту сеть и что порекомендуете начинающим коллегам?

Возможно, я сейчас сломаю стереотип, но я решила действовать исходя из своих интересов, что в итоге оказалось правильной стратегией. Зачастую кажется, что только работодатель диктует условия работы, но в какой-то момент я села и задумалась: а чего хочу я? А я хотела работу рядом с домом, четкую зарплату два раза в месяц, нормированный график и возможности добиться чего-то большего в работе. Выбор сузился до нескольких компаний, а Fix Price я выбрала в том числе потому, что нравится их ассортимент. С ним приятно и легко работать, нет скоропортящихся продуктов.

Еще из плюсов можно отметить корпоративную поддержку в виде программ обучения и лояльности, для заведующих и администраторов предоставляются сервисы медобслуживания, ну и есть хорошие карьерные перспективы, - мой пример это подтверждает.

Новичкам я дам совет ничего не бояться. Идти и пробовать. Самое главное – желание. А научиться всему и построить карьеру с доходом выше среднего можно с любым образованием и без нужного опыта. Передо мной как руководителем стоит большая задача – сделать так, чтобы сотрудникам здесь хорошо работалось. Поэтому мы и в караоке ходим, и на сплавы – это помогает увидеть друг в друге не только коллег, но и людей.