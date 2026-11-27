Башкортостан за одну неделю дважды оказался в числе регионов-лидеров по оценкам федерального центра — и оба раза в сфере образования. Сначала заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал республику в числе лучших по комплексному охвату сферы детского отдыха, а затем министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил Башкортостан за досрочный и своевременный ввод объектов капремонта школ, детсадов и колледжей. Два разных направления — отдых и инфраструктура — но общий знаменатель один, регион умеет работать системно и на опережение.

Чернышенко: Башкирия — в лидерах по детскому отдыху

На совещании по итогам летней оздоровительной кампании 2026 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко включил Башкортостан в число регионов-лидеров по комплексному охвату сферы отдыха детей — с учётом безопасности и доступности. Помимо Башкирии, в списке — Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края, Челябинская и Рязанская области.

«Летом работали более 40 тысяч детских лагерей. Отдохнули почти 6 млн ребят, в том числе почти 1,4 млн из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Родители оценили отдых на 4,61 из 5 согласно опросу на Госуслугах», — заявил Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер поручил минцифры совместно с минпросвещения к лету 2027 года обеспечить возможность записывать ребёнка в лагерь через Госуслуги в любом регионе.