Башкортостан за одну неделю дважды оказался в числе регионов-лидеров по оценкам федерального центра — и оба раза в сфере образования. Сначала заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал республику в числе лучших по комплексному охвату сферы детского отдыха, а затем министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил Башкортостан за досрочный и своевременный ввод объектов капремонта школ, детсадов и колледжей. Два разных направления — отдых и инфраструктура — но общий знаменатель один, регион умеет работать системно и на опережение.
На совещании по итогам летней оздоровительной кампании 2026 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко включил Башкортостан в число регионов-лидеров по комплексному охвату сферы отдыха детей — с учётом безопасности и доступности. Помимо Башкирии, в списке — Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края, Челябинская и Рязанская области.
«Летом работали более 40 тысяч детских лагерей. Отдохнули почти 6 млн ребят, в том числе почти 1,4 млн из числа тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Родители оценили отдых на 4,61 из 5 согласно опросу на Госуслугах», — заявил Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер поручил минцифры совместно с минпросвещения к лету 2027 года обеспечить возможность записывать ребёнка в лагерь через Госуслуги в любом регионе.
В Башкортостане в эту летнюю кампанию работали 1939 детских лагерей — республика остаётся лидером по их количеству в Приволжье. В них отдохнули более 200 тысяч детей.
Кроме того, по словам министра просвещения Башкирии Ильдара Мавлетбердина, республика активно участвует в федеральном проекте, позволяющем ремонтировать существующие здания. За предыдущие три года в шести лагерях построили 13 жилых модулей, отремонтировали два пищеблока и один медицинский блок.
Элина Разбежкина из Уфы в беседе с корреспондентом «Башинформа» рассказала, как она подходит к выбору лагеря для своих детей.
«При выборе детского лагеря я всегда обращаю внимание прежде всего на безопасность, соблюдение всех обязательных нормативов, санитарных требований, наличие необходимых разрешительных документов, квалификацию педагогов и качество образовательных и развивающих программ», — поделилась многодетная мама.
Её дети отдыхают в санатории «Толпар» и участвуют в программах «Академии успеха».
«Дети возвращаются не просто отдохнувшими, а с новыми знаниями, друзьями, впечатлениями, навыками самостоятельности и уверенностью в себе», — говорит она. — Мне бы очень хотелось, чтобы детский отдых и оздоровление получали ещё больше государственной поддержки и финансирования. Чтобы качественные лагеря и санатории были доступны как можно большему количеству семей, в том числе многодетных».
Вторая федеральная оценка прозвучала на совещании о реализации президентских программ капремонта и строительства объектов образования. Министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил коллег из Башкортостана наряду с Ингушетией, Мордовией, Татарстаном, Чеченской Республикой, Московской, Рязанской, Сахалинской, Тверской, Челябинской областями и Севастополем.
«Это регионы-лидеры, которые досрочно и в срок вводят объекты капремонта школ, детских садов и колледжей», — подчеркнул министр.
Сергей Кравцов также сообщил, что до 1 декабря регионам доведут график по капремонту на 2027 год.
Для Башкортостана эта оценка — не случайность. За четыре года (2022–2025) в республике отремонтировали 181 школьное здание на общую сумму более 11 млрд рублей — это второй показатель по стране. Новые условия получили более 57 тысяч учеников. В 2026 году по президентской программе обновляют 54 объекта: 42 школы, шесть детских садов и шесть колледжей. Общий объём финансирования объектов капремонта в 2026 году составил 3,58 млрд рублей, из которых 3,2 млрд — из федерального бюджета.
При этом важно не впадать в эйфорию. Лидерство — это не только достижение, но и ответственность. В 2027 году региону предстоит обновить ещё 31 объект (18 школ, 8 детсадов и 5 колледжей) и направить 2,5 млрд рублей на ремонт школ.
Радий Хабиров не раз подчёркивал, что поддержка минпросвещения позволяет республике масштабно менять образовательный ландшафт: «Министр просвещения России Сергей Кравцов — очень деятельный, всегда с пониманием относится к нашей республике. Всё, что просим, мы получаем. Это серьёзное финансирование на капремонты, на строительство новых школ».
Увидеть это можно на конкретном примере. 1 сентября после капитального ремонта в Уфе вновь открыл двери Центр образования № 40 имени Героя России Максима Серафимова.
По словам директора школы Альбины Уразовой, капремонт зданию еще 1975 года постройки требовался давно и республика прислушалась к просьбам родителей, учеников и педагогического коллектива.
«От исторического корпуса остались только стены. Вместе со зданием обновлены оснащение, спортивная площадка и пространства для внеурочной деятельности. Учреждение получило условия, соответствующие современным образовательным требованиям», — рассказала директор. Ради обновления дети на полгода покинули родные классы — с января школьники учились в здании гимназии № 47 неподалёку.
В рамках модернизации полностью пересмотрели систему защиты: количество камер видеонаблюдения увеличили в 2,5 раза — с 20 до 50 единиц, теперь просматривается каждый уголок внутри здания и вся территория по периметру. Полностью реконструирована входная группа: установлены современные турникеты и пост охраны, организована работа двух калиток для разделения потоков. Круглосуточную физическую охрану осуществляет лицензированное ЧОП.
Похожий отклик — у родителей из Кумертау.
«В нашей обновлённой школе получился очень сочный дизайн зон отдыха, ребятам интереснее учиться. Светлые помещения, комфортная мебель, оборудованные классы создают правильный настрой уже при входе в школу. Особого внимания заслуживают столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, где ученикам уютно, свободно и тепло. Зонирование территорий, тематическое разделение этажей не только по блокам, но и профилям обучения помогает ребятам легче и быстрее ориентироваться в кабинетах», — поделилась Елена Хрипунова, мама ученика школы № 6.
КОМПЕТЕНТНО
Перед началом нового учебного года на августовском совещании работников образования республики председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что Башкортостан активно участвует во всех профильных федеральных проектах. Это способствует повышению конкурентоспособности отрасли.
«Несколько дней назад состоялся Всероссийский педагогический съезд, где представили Стратегию развития образования страны на период до 2036 года. Но самое важное, что республика вошла в пятёрку лучших регионов страны по развитию системы образования», — сообщила Лилия Гумерова.
По ее словам, Башкортостан был и остается лидером по участию во всех социальных программах. Благодаря грамотному участию в федеральных проектах привлекаются миллиарды рублей. Только за последние годы благодаря системной работе в регионе построили десятки крупнейших объектов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.